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专访猎豹傅盛：愿尝试回A 做机器人最大难题是融合

专访猎豹傅盛：愿尝试回A 做机器人最大难题是融合
2018年03月26日 08:36 新浪科技
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傅盛接受新浪科技采访傅盛接受新浪科技采访

　　新浪科技 韩大鹏

　　5天前，猎豹移动CEO傅盛在水立方纵深跳入池中，引发舆论关注，借此势头，猎豹连续发布了5款机器人产品。

　　从海外市场工具起家，后转型内容，再入局人工智能试水机器人……傅盛用了数年时间，完成了公司多次转型和个人身份跨越。

　　在2018中国IT领袖峰会间隙，新浪科技对傅盛进行了采访，他对“跳水”事件始末及公司发展等做了详细阐述。

　　“跳水是为了传播，有人diss我”

　　今年3月21日，猎豹在水立方举行机器人产品发布会。

　　傅盛在演讲时表示，过去几年自己曾受到很多质疑，是坚持还是知难而退？他不断反问自己。

　　话语间，他突然纵深跳入池中，以此来表达“放弃恐惧，勇敢面对困难”的坚定态度。

　　“这是一个传播时代，就是为了传播嘛”，傅盛在接受新浪科技采访时说，在设计发布会环节时，有人曾提议选择“水上芭蕾”表演，“搞那个干嘛？还要花钱，不行我来游算了”。

　　傅盛提到，一直以来，猎豹移动都面临着一个问题，即国内知名度不高，产品本身没有形成品牌，“所以要展现自我”，他认为，现在处在传播时代，要将传播度放在首位，综合考虑后，他选择自己“跳水”博眼球。

　　但是，这种做法必然会引来争议。

　　“我看到有人发帖子骂我，diss我”，在傅盛看来，很多人是为了攻击而攻击，他们没有去讨论产品的可用性，更没有指出产品可能存在哪些问题，大部分是同行间的辱骂，“一些问题根本没有去认真思考，这是目前行业面临的最大问题，很多人都活在自己的概念当中”。

　　傅盛还举例说，最近很多团队在技术比赛中夺冠，但这种比赛不计损耗、不计成本、不考虑实际情况，在理想状态下拿到名次是必然，很多人都是技术流。

　　此外，很多人声称在做智能机器人，其实是真人在背后遥控，“搞得行业乌烟瘴气！”

　　“愿意尝试回A，但要看主管机构态度和计划”

　　近日，很多公司纷纷表示考虑回归A股。

　　傅盛称，猎豹也愿意尝试，但还需要看主管机构的态度和计划。

　　在他看来，美股和A股的股民构成不同，在美国大部分是机构投资者，他们对一家公司的分析非常深入，而国内以散户为主，“有时候是听公司名字就去买，你看乐视去年都亏成什么样了，但是现在我看还有200多亿，这个事儿以美股的角度看，十分不能理解”。

　　傅盛认为，假若猎豹没有上市，如果重新选择，且便利性和市场不变的情况下，他将会选择在国内上市。但他强调，美股和A股是两个极端，一个冰一个火，“国内过于虚高，海外对中概股一系列，其实是容易产生一定折扣的”。

　　“做机器人产品面临的最大问题是融合”

　　傅盛在谈及新推出的五款机器人时表示，“第一代产品，销量不是核心目标”。

　　他认为，对待新产品要有耐心，它是一个完全的新兴市场，大家对它的定义还存在很大争论，这也是很多产品发展的必然途径。例如第一代iPhone，仅百万台销量；第一代特斯拉，没卖出几辆。所以，机器人产品还有很长的路要走，“这只是刚刚开始，长期来说，市场会越来越大”。

　　他还强调，当今机器人产品面临的最大问题是融合。

　　“它需要多种行业知识的融合，每个行业的属性不一样，整个方法论都不一样”，傅盛说，硬件和软件存在很大差异，目前猎豹有经验丰富的硬件团队，但仍存在一些无法预估的问题，例如机器人的轮子，如果急停，底盘弹簧的软硬度调整等等。

　　“很多人说AI只有BAT才能做，其实恰恰相反”

　　对于人工智能等技术，傅盛认为现在普遍存在误区。

　　“很多人说AI是BAT才能做的，恰恰相反”，他说，AI可以让很多中小型公司有机会弯道超车，因为很多公司此前有一些技术积累，但无“用武之地”，AI可以重构这些技术，所以各家目前的差异并不大，中小公司还是值得投入和研发。

傅盛猎豹机器人
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