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传Uber同意将东南亚业务出售给Grab

传Uber同意将东南亚业务出售给Grab
2018年03月26日 08:28 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间3月26日早间消息，据路透社报道，知情人士透露，美国专车公司Uber已经同意将东南亚业务出售给当地规模最大的竞争对手Grab。这也成为该公司在亚洲的第二次大撤退。

　　该交易最早将于周一宣布，这将标志着专车行业在拥有6.4亿人口的东南亚市场的第一次重大整合。此举将对谷歌腾讯支持的印尼Go-Jek等其他东南亚专车公司构成压力。

　　知情人士称，作为该交易的一部分，Uber将获得合并后公司最多30%的股份。

　　另有知情人士表示，Uber将获得Grab 25%至30%的股权，对整个公司的估值为60亿美元，与Grab最近一轮融资的估值相同。

　　Uber和新加坡Grab均拒绝对此置评。

　　当日本软银对Uber进行投资时，外界就预计竞争激烈的亚洲专车行业将会展开整合。软银还是Uber多家竞争对手的主要投资者，包括Grab、滴滴和印度Ola。

　　整个亚洲的专车公司都在依靠折扣和促销吸引乘客和司机，因而对利润率构成压力。Uber可能计划在2019年IPO，该公司去年亏损45亿美元，目前正在面临本土和亚洲市场的激烈竞争，以及欧洲市场的严厉监管。

　　除此之外，该公司最近一年还遭遇一系列丑闻，并导致该公司的联合创始人特拉维斯·卡兰尼克（Travis Kalanick）去年6月离职。

　　软银通过投资获得了Uber的两个董事会席位，他们曾经表示，希望该公司能够关注美国、欧洲、拉美和澳大利亚的增长，而不要集中精力发展缺乏盈利能力的亚洲。

　　Uber CEO达拉·科斯罗萨西（Dara Khosrowshahi）去年11月在纽约的会议上表示，公司的亚洲业务“短期内不会盈利”，尤其是因为Uber在那里对专车业务的大举补贴。

　　“该市场的经济模式并不符合我们的期望。”他当时说。

　　去年8月出任Uber CEO的科斯罗萨西一直在努力改善该公司的财务状况，以便为IPO做准备。不过，他还是在今年2月访问印度时承诺将继续积极投资东南亚市场。

　　现在，随着该公司退出东南亚，外界的注意力可能转向其印度业务，那里为Uber贡献了超过10%的订单，但尚未盈利。

　　Uber与Grab的交易跟其2016年与滴滴的交易类似，当时的价格大战最终促成滴滴收购Uber中国业务，并为后者提供了合并后公司的股份。

　　Grab去年7月通过滴滴、软银和其他公司融资约25亿美元，估值约为60亿美元。(书聿)

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