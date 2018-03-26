Facebook收集Android通话记录 声称已获得用户许可

相关消息：Facebook被曝收集通话和短信记录？事实竟是如此

新浪科技讯 北京时间3月26日上午消息，多家媒体报道称，Facebook存储Android用户的个人通话数据，这些数据可以追溯到几年前。

Facebook将个人数据交给第三方，而第三方滥用数据，此事引起广泛的争议。一波未平，一波又起。Ars Technica报道称，几名用户查看了Facebook收集的数据，发现里面包含个人元数据，比如通话记录，里面有名字、手机号码、通话时长。

随后，Facebook在给Ars Technica的声明中指出：“让用户轻松找到想联系的人，帮助用户建立联系，这是App和服务很重要的一部分。正因如此，当用户最初从手机登录信息和或者社交App时，一般会将用户的手机通讯录上传。”用户可以打开也可以关闭上传功能。另外，用户还可以通过Web浏览器工具删除联系人数据。

科技媒体报道称，Facebook在未经用户允许的前提下收集用户的通话信息和文本信息，周日时，Facebook发表声明解释此事，声称一直以来此功能都是可以关闭的。

Facebook解释说，一旦用户开启此功能，上传通讯录信息，当用户打电话发文本信息，或者使用Facebook Live、Facebook Messenger服务时，平台就可以使用这些数据。Facebook还强调说，平台并没有收集通话或者文本的内容，相关信息的存储也是很安全的。这些数据不会出售给第三方。

The Verge报道称，一些Twitter用户从Facebook下载数据文档并对内容进行分析，发现里面存储了几个月甚至几年的通话历史记录。 Ars Technica则说Facebook收集了Android用户的通讯录、SMS数据和通话历史数据，然后利用数据改进朋友推荐算法。

Facebook回应说：“当用户使用Messenger时，收集通话和文本历史记录的功能是可以关闭的。虽然我们从Android得到了许可，但是上传信息的功能一直以来都是可以关闭的。使用此功能必须得到用户的明确同意。”(星海)