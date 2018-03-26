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Facebook失去用户信任 扎克伯格买四大报广告道歉

Facebook失去用户信任 扎克伯格买四大报广告道歉
2018年03月26日 07:59 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间3月26日早间消息，上周日针对美国和德国进行的民意调查显示，尽管Facebook在英国和美国的报纸上通过广告向用户道歉，但多数受访公众都在隐私问题上都对该公司失去信任。

　　据报告，不到一半美国人相信Facebook会遵守美国隐私法。而德国《星期日画报》（Bild am Sonntag）则发现，有60%的德国人担心Facebook和其他社交网络会对民主产生负面影响。

　　Facebook创始人兼CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）在英国《观察家》和美国《纽约时报》、《华盛顿邮报》及《华尔街日报》等报纸上投放广告，对“破坏信任”的行为道歉。

　　该广告写道：“我们有责任保护你的信息。如果我们不能，就不配为你服务。”整个广告采用白色背景，配有一个很小的Facebook标志。

　　这家全球头号社交网络正在面临欧洲和美国越发严厉的政府审查，他们也试图修复在用户、广告主、立法者和投资者中的声誉。

　　此事的源头是英国政治咨询公司Cambridge Analytica被控不当获取用户信息，并借此构建了美国选民的资料，之后在2016年帮助特朗普当选美国总统。

　　美国参议员马克·华纳（Mark Warner）表示，Facebook并没有全面披露Cambridge Analytica如何使用该公司的数据。

　　Warner曾经反复呼吁扎克伯格亲自前往国会作证，并表示，Facebook及其他互联网公司都不愿直面社交媒体的阴暗面。

　　扎克伯格承认，一款由剑桥大学的研究人员开发的应用“在2014年泄露了数百万Facebook用户数据”。

　　“这是对信任的破坏，我很抱歉我们当时没有采取更多措施。”他在上周首次通过美国电视采访道歉时说

　　Facebook股价上周大跌14%，很多网民纷纷参与抵制该公司的活动。

　　在线调查发现，只有41%的美国人相信Facebook会遵守个人信息保护法，相信亚马逊的比例为66%，相信谷歌的比例为62%，相信微软的为60%。

　　德国《星期日画报》则发现，只有33%的人认为社交媒体对民主产生正面影响，60%认为会产生负面影响。

　　美国市场研究公司eMarketer分析师德布拉·威廉姆森（Debra Williamson）表示，现在就判断民众的不信任是否会导致他们放弃Facebook还为时尚早。“人们从心理上很难舍弃Facebook这样的平台，它已经深深融入人们的生活。”

　　以色列公司SimilarWeb上周进行的多次调查显示，Facebook在全球主要市场的使用量过去一周保持平稳。(书聿)

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