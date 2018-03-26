Waymo CEO：Uber无人车致死是场悲剧 但可避免

（新浪汽车讯 3月25日报道）3月18日，Uber的一辆自动驾驶汽车在亚利桑那州Tempe市发生交通事故，与一名正在过马路的行人相撞，行人在送往医院后不治身亡。这不是自动驾驶汽车的首次致死事故，但却是导致行人死亡的第一起事故。

在人们对自动驾驶技术充满“不安”之时，谷歌旗下自动驾驶部门Waymo公司CEO约翰·克拉夫茨克（John Krafcik）则表示，如果遇到Uber类似的情况下，自家的自动驾驶技术可以避免悲剧的发生。

“在亚利桑那州发生的事情显然是一场悲剧，多么可拍。” 克拉夫茨克周六在拉斯维加斯举行的全国汽车经销商协会会议上对媒体表示，“ 我们非常有信心，我们的自动驾驶汽车可以处理这种情况，我们知道情况会各种各异，但是我们的自动驾驶系统就是在这些情况下设计的。”

Uber的无人车致死事故对数十家公司争相完善自动驾驶技术的公司来说是爆炸性新闻。这些公司包括通用、福特、Lyft、Aptiv、特斯拉、百度、丰田、日产、沃尔沃等等。但是，这些公司中没有一家公司像谷歌旗下的Waymo那样，一直是自动驾驶行业的领头羊，在自动驾驶上拥有如此多的优势。

Waymo从2009年开始作为谷歌内部项目开始运行，在自动驾驶研发商业化上进行了多年的研发。去年它们的测试车就开始在凤凰城接送乘客了。今年Waymo更是计划在凤凰城郊区上线自动驾驶打车服务，它们甚至大胆到连安全司机都不要了。

“我们不会对（Uber）到底哪里出了问题作出评论，这也不是我们的工作，现在有多项调查正在进行中。对于我们来说，最终的事实很有意思，但我们也知道我们的技术会觉察到这种情况，并且在行人受伤前会停下来。” 克拉夫茨克说道。

据外媒报道，专家在看过Uber测试车的事故视频后，认为测试车型传感器系统出了问题。（李树生）