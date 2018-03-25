苹果CEO库克：最强大的公司和经济体都是开放的

3月25日，在中国发展高层论坛2018年会上，本届论坛外方主席、苹果公司首席执行官蒂姆·库克在发言中提到，商业界一直支持开放市场培育新理念，让创新、创业精神能够茁壮成长。最强大的公司和经济体都是开放的，人们和思想的多样性使得它们更加繁荣。

库克在发言中介绍，苹果公司在中国有很长的历史，如果没有在这里的合作伙伴，“我们是不可能有今天的成长和成功的。过去40年，中国取得了令人瞩目的经济发展成就，中国人民的精神创造力和辛勤工作，以及中国的经济改革和对外开放，帮助亿万人民脱贫致富，也使得中国的中产阶层快速发展和增长。”

库克认为，中国规模生产的卓越能力，多年来吸引苹果把自己的业务带到中国。而现在，中国以高质量的制造著称，而且从来没有像今天这样引领创新。随着中国大力发展先进制造业和中国制造2025战略，全世界正目睹中国的创业和研发实力。中国不再只是简单的制造，它也承载着梦想。

“全球商业界在这里向这些成就致敬，这些成就是非常了不起的。”库克说，商业界为世界各国经济引擎提供动力，“而由此产生的增长不断提醒我们，当人们、公司和政府共同努力时，我们都会受益匪浅。”

中国是苹果除美国之外的最大市场，同时中国也是苹果产品的最大生产基地，大量的苹果产品从零部件生产，到成品组装，都在中国完成。

此外，库克还提到，必须要进一步支持教育、保护环境，让教育作为公平的手段，让所有人都能够获得公平的发展。面临这些挑战，我们必须要共同努力。通过合作和协作，能让我们的创新、创意变得更好。