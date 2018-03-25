中美贸易战本质是科技战和未来战 年轻人有不同意见

一夜之间，美国最大家用电器和电子产品零售商百思买（BestBuy）撤销了所有的华为手机柜台。2017 年华为手机位列美国智能机销售量前十名，不少人因为华为“性价比高、维修方便便宜”而选择华为，但从此以后美国本土可能看不见华为的影子了。这条新闻也在昨天登上了Reddit首页，不少美国网民留言评论道，“华为是我最喜欢的手机，谁知道我从国外买华为犯法么？”，“虽然我不是华为用户，但我为BestBuy的妥协感到愤怒。”

这次打击很致命，但这并不是华为第一次在美国受挫。

两个月前，华为与美国运营商AT&T的合作因美国国会干涉而终止，美国以国家安全为由向AT&T施压，使双方已经谈妥的合作“不得不临时取消”，控制华为入市的举措也是为了保护美国国产手机和芯片市场。

可以说从华为一家企业身上，我们已经嗅到了一丝不妙的气息。华为在美国被排挤只是一切的开始，接下来中国的高新制造业在美国的日子都不会好过。

据美联社报道，特朗普政府于当地时间周四宣布，拟对从中国进口的价值约五百亿美元的中国产品征收关税，并限制中国对美投资，这都是为了惩罚中国“对美国科技和知识产权的盗窃行为”。

很快，中国驻美大使崔天凯通过外交部Facebook账号回击，称“中国不想打贸易战，但绝对不怕贸易战。”几小时之后，中国商务部也发表声明，表示将对价值约 30 亿美元的美国水果、猪肉、葡萄酒、无缝钢管以及其他一百多种产品征收 15% 的关税。

中美新关税政策示意图

为什么在这场贸易战中，中国掐美国的传统制造业和农业，而美国针对的却是中国的信息产业和高端制造业呢？这好像和我们认知中的中美各自擅长的领域恰好相反。更何况，美国农业产值只占美国经济的的 1.2%，农业人口不到总人口的 1%，中国的回击似乎不那么有力，但经济学专家们却称中国的报复性征税是“精心策划过的定点打击”。

中国此次征税的波旁威士忌、牛仔裤、农产品，包括摩托车，主要产地都是亲共和党州，这些州都曾是特朗普 2016 年大选时的重要票仓。受到关税影响的、出口猪肉给中国的内布拉斯加州和中西部几大保守州，都曾在大选中为特朗普背书。曾经被农民和工人捧上总统之位的特朗普这一下将受到来自自己选民的强烈反噬。

而从美国的角度看，他们对中国信息产业和高端制造业的遏制可以说是出于对未来的考量。下一个十年，这两个产业将是中国发展的重心，也是中国的出口额增长点，从中国对美出口商品类目上看，机械电子类产品占了近一半。美国捏住的是中国的未来。

新关税政策一旦实施，首当其冲的就是像华为这样的中国高新技术公司。高关税使中国产品失去了原有的价格竞争力，销量必将受到影响，其次，美国对于企业的技术机密的保护也会更紧，靠投资来换取高新技术的日子可能一去不复返。

然而受伤的又岂止中国公司。

一份由包括美国信息技术工业协会（ITI）、美国零售业领导协会（RILA）在内的76个工商协会联名写给白宫的公开信中说到，向中国征税的行为“无益于解决现有的技术流失问题和中美贸易不平等问题”。

据摩根大通称，此次美国抬高关税对中国造成的损失只占中国出口总额的0.1%，潜在影响可能达到出口值的2.2%，本质上“无关痛痒”。但这笔税最终会落在美国消费者和工商业头上，以更高价的“中国制造”的形式呈现出来。此外，在华购买芯片、电子元件和其他初步产品的美国企业也将迎来更高的成本和产品定价，美国的产品在国际市场上也会变得更不好卖。

如何提高美国商品的国际市场竞争力、美国技术的创新性、美国国内生产力，同时保护网络安全，确实是美国政府要解决的大问题，但仅通过关税压制中国就能起到保护本国技术和产品、延缓中国发展速度的目的么？从下跌的道琼斯指数来看，恐怕美国工业和投资界并不这样想。

特朗普的新关税政策可以说是杀敌一千、自伤八百，最后买单的还是两国平民。因此在当前状况下，也许我们该考虑的并不是如何“打赢”这场贸易战，而是尽量避免报复式征税，同时谋求协商解决问题。毕竟任何一种形式的贸易战最终都会发展为人才和技术争夺战，而人才和技术恰恰是最不该有国界的。

看样子一场贸易战似乎就要开打了，但身为一个95后，我的朋友圈几乎没人转发相关内容。大家该吃吃该喝喝，似乎没什么大不了的。

今年23岁，在美国念文学硕士，即将去苹果公司实习的小J说，“政治就像过家家，你欺负我我就以牙还牙，其实我没那么在乎。再说了，现在把我们全部送回中国也是不可能的。至于以后么，东西贵了就少吃一点吧。”

24岁的程序员董先生说，“不关心，关心了也没用，美国大樱桃贵了就吃智利的好了。IT业被打击对我们基层码农不会有什么影响的。”

23岁的版画专业在读研究生蔺同学说，“为什么要打贸易战，两边都没什么好处。”

不是没了美国就不行，能找到其他的替代品；合作过于紧密，中美是一根绳上的蚂蚱；搞不明白，关心了也没用——年轻人们对于贸易战的看法似乎很一致。

更有趣的是在今天上午北京钓鱼台国宾馆开幕的2018中国发展高层论坛上，苹果公司首席执行官蒂姆·库克担任了外方主席，Google首席执行官桑德尔·皮猜、Paypal联合创始人彼得·蒂尔、IBM公司董事长罗睿兰等高科技行业领军人物纷纷出席。并没有什么断绝往来的迹象。

在中美关系上，两国可以改进的地方都有很多。

美国不能忽视中国取得的成就，只把中国当作新技术的承受者和消费者。中国公司对科技创新亦有贡献，双方是平等交流的伙伴关系，不应被美国打入另册区别对待。

相应地，中国也要放宽准入政策，为公平贸易作出更多努力。举个例子，埃隆·马斯克发推特解释道，美国车想要在中国卖，需要交25%的关税，而中国车在美国卖只需要向美国交2.5%的关税，这可是整整十倍的差距。如果马斯克不想负担这笔钱，就只有在中国境内合资办厂一条路可走，而那样一来根据中国的贸易协定，马斯克就必须和资方共享包括电池布局在内的技术细节。这种种限制都让新技术的进入变得困难。

埃隆·马斯克发twitter解释中美两国关税差异

就像很多看淡贸易战的年轻人所说的那样，中美关系也许不是世界上最健康的双边关系，但一定是最牢固、最绕不开的双边关系。这场“贸易战”，也许不会真正打起来。