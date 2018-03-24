国内模拟真实路况首测：无人车遇行人乱穿马路咋办

国内模拟真实路况首测体验：自动驾驶车遇行人乱穿马路怎么办

澎湃新闻记者 李皙寅

无人驾驶的汽车，以35公里/时的速度驶来，前方突然发现“行人”违规穿越马路怎么办？

3月23日，在天津市中国汽车技术研究中心有限公司（中汽研），澎湃新闻记者亲历了一场针对自动驾驶（L1至L2）的考验。

测试车辆内部照片，为避免人为干预，全程由机器人进行操控。澎湃新闻记者 李皙寅 摄

上汽乘用车公司旗下的名爵6超级运动互联网版车型作为考生，在测试道路上，模拟真实交通环境下的6种场景，以检验高级智能辅助驾驶（L1-L2级自动驾驶）的应对能力。

据悉，这是中国首次公开模拟真实交通路况的主动安全测试。

在3月23日的试验中，澎湃新闻记者观看了前车静止、前车车速过慢、前车急刹车、车辆临时变道加塞等生活中极易发生的追尾场景下，搭载MG PILOT主动驾驶辅助系统的名爵6车型的应对——在行驶过程中，发觉事故即将发生时，自动驾驶辅助系统采取行动，采取制动避免了碰撞发生。

测试车辆内部照片，为避免人为干预，全程由机器人进行操控。澎湃新闻记者 李皙寅 摄

中汽研智能汽车室智能汽车评价平台总监郭润清对澎湃新闻记者表示，车辆的日常操控主要还是由驾驶员完成，ADAS系统作为自动驾驶在L0-L2间的应用技术，扮演的是车辆避免事故发生（主动安全）的屏障。

郭润清介绍，本次测试中有两大“亮点”，一是在道路上，面临前车倒车；二是有行人突然横穿马路，这考验的是目标违反交规时，MG6对目标车辆的识别、预测和相应能力。

澎湃新闻记者观察到，受试的名爵6车型以35公里/时的速度驶来，驾驶室上并无驾驶员，这时前方出现了一个由机器控制的模拟行人横穿马路。在车辆即将碰撞到行人前，汽车ADAS发挥作用，通过紧急制动避免了事故发生。

中国汽车技术研究中心汽车试验研究所、智能汽车室主任郭魁元对澎湃新闻（www.thepaper.cn）表示，在此次测试中，受试车辆由自动驾驶机器人系统操控，避免人为因素干扰；此外，本次测试中的测试辅助车辆，首次采用了从欧洲引进的全球最先进GST台车（可导航软目标台车），可以精准模拟不同角度和车速的变化。

刚刚从欧洲进口，采用软性材料，可以远程遥控的GST台车，能够让自动驾驶感受器识别为识别车辆。澎湃新闻记者 李皙寅 摄

澎湃新闻记者观察到，GST台车的外壳为软性材料，若发生碰撞，将可以避免测试车辆及人员损伤，而工程师通过远程遥控就可以让这辆车，前进、转向、倒退，十分自如。同时，车身又能被自动驾驶传感器精准识别，达成采用真车测试一样的效果。

最终，本次参与应试的名爵6车型高分通过了6项考验，在C-NCAP的考核标准中均取得了满分。

郭魁元称，智能汽车产业已经被提升为国家战略高度，商用化程度较高的驾驶辅助系统（ADAS）已经成为新车的核心竞争力。

为了让中国智能汽车解决实际道路交通问题，中汽研在2015版C-NCAP（中国新车评价规程）的标准上，新增了针对主动安全的测试，其中就包含车辆规避追尾及碰撞行人两大真实场景，测试的场景均来自中国交通事故资料库。

郭魁元称，中国的新车评价规程与海外相比，根据国情增加了行人、其他车辆的常见违章行为，以便提高智能辅助驾驶系统应对真实道路状况的能力。

模拟行人横穿马路时，辅助驾驶系统接管车辆，进行制动的试验。在距离行人数十公分处成功停车。澎湃新闻记者 李皙寅 摄

在接受采访时，郭魁元还透露，中汽研正准备“复制Uber事故场景”以便进行研究。

郭魁元介绍，Uber事件由于资料较少，暂时难以评价。但从公开资料来看，对自动驾驶系统来说，这是个（挑战）“极限”的场景。目前，中心正在准备模拟相应场景，以便建立多种传感器融合的系统解决方案。只有多做测试，才能让自动驾驶系统从原型走向量产化。

名爵6车型为上汽乘用车面向年轻人打造的运动型轿车，自去年11月上市以来，累计销量超过4万辆。

本次测试的名爵6车型，搭载了MG PLIOT智能主动驾驶辅助系统，其包括ACC自适应巡航、AEB自动紧急制动、FCW前方碰撞报警、LDW车道偏离报警、SAS车速辅助控制、IHC智能远近光控制等功能。据悉，整个系统由上汽与Mobileye打造，将陆续应用于上汽旗下的10余款车型当中。

模拟行人横穿马路时，辅助驾驶系统接管车辆，进行制动的试验。在距离行人数十公分处成功停车。澎湃新闻记者 李皙寅 摄

据澎湃新闻了解，由于需求过旺，上汽乘用车正有意落地第四汽车生产厂。据悉落户地位福建省宁德市，有知情人士向澎湃新闻记者确认了这一信息，并称该工厂接近国内电池供应商龙头——宁德时代新能源科技股份有限公司，主力生产新能源车型。

3月15日，福建省发改委官方微博称，上汽宁德生产基地正式通过备案，一期投资50亿元，计划2019年10月投产，规划产能24万辆，总产值240亿元。