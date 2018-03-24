特斯拉又出致死车祸：Model X与两车相撞后起火

作者：闻菲，谢永芬

[新智元导读]在马斯克删除SpaceX Facebook账号的同时，他家后院也“起火”——美国当地时间周五上午，一辆特斯拉Model X撞上路边护栏后电池起火，事故司机送入医院后抢救无效死亡。直到中午，消防员仍在清除事故现场。

最新消息，美国当地时间周五上午，一辆蓝色的特斯拉X型车在美国101高速路上向南行驶时，撞上中间隔离栅，汽车起火。随后，这辆特斯拉被同一条车道上从后方开过来的马自达相撞，然后再被一辆奥迪撞上。一共3辆车被卷入这起事故。

特斯拉的司机被带到斯坦福医院，随后受伤死亡。现场图像显示，特斯拉的前方完全被摧毁，消防员试图扑灭火灾。 到中午为止，救助人员仍在清理现场。

事故发生后，特斯拉工程师协助警方拆除了着火的电池组。

尽管没有统计数据表明电动汽车比燃气汽车更容易着火，但关于电动汽车着火的话题还是有很多。

善后工作的图像显示，Model X的前端要么因为撞击过程，要么因为火灾而被完全摧毁。图片来自Twitter上的Dean c 。 Smith拍摄的照片

据报道，有关当局正在调查起火原因。

这又是一场悲剧性的事故，但如前所述，没有任何迹象表明，像特斯拉这样的电动汽车比燃气汽车更容易着火。

车辆在严重高速碰撞后起火的情况并不罕见，这次的案例就属于这种情况。

但是，事故的第一响应者对如何处理着火的锂电池就需要有很好的理解，这一点至关重要。

特斯拉建议使用“大量水”来扑灭车辆中起火的电池，并在电池完全冷却后，继续使用热像仪监控电池至少1小时：

“如果高压电池着火，处于高热环境，或以任何方式弯曲、扭曲、破裂或泄露，请使用大量水冷却电池。不要用少量的水去扑火。一定要确保有额外的供水。”

特斯拉在电池组内安装了防火墙，减缓模块之间的火势蔓延。

在这起事故中，防火墙似乎阻止了一半的火势。