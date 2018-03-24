三星就S9/S9+出现触摸屏失灵问题展开调查

新浪科技讯 北京时间3月24日凌晨消息，随着越来越多的用户在抱怨称三星Galaxy S9/S9+存在触摸屏问题，三星于今天正式做出回应，称：“我们正在调查一些有关Galaxy S9/S9+触摸屏问题的报道”。并鼓励出现了此类问题的消费者直接与该厂商联系。

在网上社区Reddit和三星官方社区中有一些三星S9/S9+用户在发表的帖子提到说自己遇到了触摸屏问题。不过遇到的问题不太一样，有的用户称恢复出厂设置或调高屏幕敏感度可以解决此问题，但更多的用户表示这两个措施对他们的手机并不管用，需要更换一台新手机。

具体来说，部分三星旗舰手机Galaxy S9/S9+用户表示其手机屏幕的某些区域触摸后无响应，这些屏幕上的无响应部分被称为“死亡区域”。并且此问题在更大屏的Galaxy S9+上更容易发生。不过，据这些用户描述，出现响应问题的屏幕区域似乎不太一样。有些用户表示是屏幕顶部区域无响应，这直接导致无法下拉通知栏。另一些用户则称是屏幕底部无法响应触摸，这导致无法从虚拟键盘输入文字。

三星回应称：“在三星看来，用户满意度是我们业务的核心，我们旨在提供最好的用户体验。我们现在正在调查少数用户提到的Galaxy S9/S9+存在触摸屏响应问题。我们正和受影响用户合作以调查此出现的问题。我们鼓励所有发现了此类问题的三星手机用户直接通过电话联系我们。”（小宝）