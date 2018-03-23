科学家开发可穿戴脑部扫描头盔：3D打印 重905克(图)

英科学家开发出可穿戴脑部扫描头盔。

中新网3月23日电 据外媒报道，英国科学家开发了一种可穿戴的脑部扫描仪，这个扫描仪在戴上后，患者仍可以自由地进行头部活动。

在脑肿瘤、癫痫、精神分裂症等复杂的疾病中，医生通常需要借助观察患者脑部活动来诊断病情，而脑磁图(Magnetoencephalography，简称MEG)已成为一种检测脑部活动的新技术，能将神经网络绘制成图，并且对人体无创伤。

不过，英国诺丁汉大学的布鲁克(Matt Brookes)指出，MEG仍有不足之处，如该系统非常笨重，传感器的位置也是固定在一个不能移动的通用头盔中。一旦头部相对于传感器的位置稍有变动，得到的数据质量就会显著下降，即使五毫米也动不得。

为此，科学家一直致力于改进该系统。最近，他们终于开发了一种可穿戴的脑部扫描仪原型。该头盔由3D打印而成，重量仅905克。

据学术期刊《自然》报道，这个扫描仪结合了量子传感器和一种新的消除周围磁场的技术，能够以毫秒级的分辨率记录MEG数据。为了证明此系统有效，研究人员记录下一个实验对象做出自然行为，如点头、伸懒腰、喝饮料和玩球类游戏时的各项测数。他们获得的数据记录与当今最先进的扫描仪所获得的数据不相上下。

据悉，该系统的潜在应用范围非常广，包括医生可以在许多新环境下测试大脑功能，尤其是婴孩、癫痫及帕金森患者的大脑活动。