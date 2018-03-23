云计算“准独角兽”IPO来袭 美的孵化美云智数拟上市

本报记者 何晓晴 广州报道

新经济浪潮下，云计算独角兽已成为资本宠儿。

3月20日，红豆股份（600400.SH）当日涨停背后，公司发布澄清公告称，近期有媒体报道公司参股公司华云数据入选“2018中国独角兽100强”，有望通过IPO快捷通道政策加快上市进程。对此，公司澄清称，目前公司持有华云数据2.22%股权，占比较低，该项投资对公司的生产经营和投资影响很小。尽管如此，资本对云计算独角兽的追捧可见一斑。

有业内专家认为，作为独角兽企业，实力和方向至关重要。目前，公有云市场已经成为一片红海，云计算企业巨头竞争激烈。独角兽企业成立年限较短，并不能与大型企业正面抗衡，因此如何在市场中寻找到一片蓝海至关重要。

而华云数据等独角兽企业正是瞄准了私有云市场这片蓝海，主要面向大型政企提供定制化服务，在激烈竞争的云市场中寻找到了差异化的生存之路，从而让企业实现弯道超车。

安信证券分析师诸海滨也称，目前我国云计算处于快速发展期，无论是IaaS、PaaS、SaaS都具有广阔的前景。截至目前，国内竞争格局中，互联网巨头将保持优势，而对于汇聚创新型、成长型企业，可以在差异化竞争中建立优势，获得发展机会。

“云计算行业的天花板足够高，同时行业领域和客户群体的分布也足够广，云计算相关企业可依托技术领先优势或深耕垂直行业客户的优势来构建自己的竞争壁垒。”诸海滨表示。

3月22日，中科软（430002.OC）董事长、总经理左春对21世纪经济报道记者表示，“公司上市进程进展顺利，近期已经进行了首次意见反馈工作。”此前，中科软是国内IT百强榜的常客，每年都有上榜。按公司市值计算，中科软以超过60亿元的市值跻身“准独角兽”的行列。

云计算浪潮来袭

近日，广州市科技创新委员会公布《广州“独角兽”创新企业入选榜单》显示，广州共有27家独角兽创新企业入选榜单。如大数据产业领域有四家企业，人工智能产业有两家企业，云服务也有一家企业在榜上。

在左春看来，在国家战略指引下，云计算的高速发展趋势将传递到全产业链，无论是芯片、存储，还是云计算厂商、应用开发商都享受到云计算行业景气的风口。此前，公司一直致力于保险、金融、政府等领域的信息化建设，通过承接大型行业应用软件开发及系统集成等项目，积累和沉淀了大量的成熟行业应用产品、完善的解决方案和工程项目实施经验，并培育和发展了诸多优质客户资源。

“特别是公司保险云服务基本处于垄断状态，现在也走出国门了，输出到新加坡、印尼等东南亚国家和地区。”左春称。

另据IDC的数据显示，预计到 2018年，20%的合作伙伴将会组建并建立以垂直行业为中心，面向客户的组织；到2019年，超过60%的建设混合云的IT组织将会购买云管理解决方案；到2020年，行业协作云的数量将是现在的三倍。

庞大的市场机遇下，国内已跑出多家国产云服务独角兽厂商，并大体呈现“一超多强”的竞争格局。

如阿里云作为中国的云计算基础设施龙头厂商，2017年全年公司实现营收111.68亿元，同比增长100.65%，增速超过AWS。在国内，由于政策、信息安全以及本地应用习惯等原因，据IDC统计，阿里云在中国云计算市场居于第一名的领先地位，占据了约47.6%的市场份额。

同样，位居广深科走廊上的腾讯云，为腾讯旗下云计算品牌，有着深厚的基础架构，并且有着多年对海量互联网服务的经验，不管是社交、游戏还是其他领域，都有多年的成熟产品来提供产品服务，并且依托腾讯生态圈，具备强大的投资和渠道资源。

金山云作为金山集团旗下云计算品牌，现已推出云服务器、云物理主机、关系型数据库、缓存、表格数据库、虚拟私有网络、CDN、云安全、云解析等在内的完整云产品，以及适用于游戏、视频、政务、医疗、教育等垂直行业的云服务解决方案。目前公司估值已经达到11亿美金。

此外，新三板云计算相关企业还包括爱用宝（836858.OC）、易讯通（831142.OC）、讯众股份（832646.OC）、云宏信息（832135.OC）、元鼎科技（831126.OC）、云端网络（834122.OC）、用友金融（839483.OC）、易建科技（831608.OC）等。

冲击A股

据21世纪经济报道记者不完全统计，截至目前，新三板已有两家云服务商挂牌企业向A股发起冲击。

值得一提的是，中科软去年6月才宣告启动上市进程。如今，上市进程已步入意见反馈的关键阶段。此前，公司辅导备案情况已于2017年6月1日在北京证监局网站公示。

从业绩方面来看，中科软近几年也保持稳步增长。2014-2016年，公司分别实现营业收入30.85亿元、35.83亿元、39.01亿元；实现净利润1.48亿元、1.68亿元、1.92亿元。截至去年上半年，公司实现营业收入、营业成本分别为 189082.08万元和 143672.35万元，同比增长9.95%和 4.94%；利润总额和净利润分别为 8356.50万元和 6882.97万元，同比分别增长16.07%和10.70%。

此外，爱用宝也于去年8月发布公告称，公司拟首次公开发行股票并在创业板上市，于7月24日向中国证监会上海监管局报送了首次公开发行股票并在创业板上市辅导备案材料，辅导期自2017年7月24日开始计算。

爱用宝是主要基于淘宝卖家服务市场等电子商务服务平台，依托 SaaS 服务模式，向电商从业者提供全方位、精细化的电子商务运营管理解决方案。据截至去年中期，公司实现收入2557.0179万元，比上年同期增长20.56%，实现归属于母公司所有者净利润1052.9945万元，比上年同期增长12.71%。

3月22日，美云智数总经理谷云松在接受21世纪经济报道记者采访时亦透露，“作为美的集团内部孵化的云服务商，未来，公司会考虑引进战略投资者，也会考虑单独上市，但目前谈上市还为时尚早。”

谷云松表示，美云智数旨在打造全价值链企业云，提供全方位云服务，帮助企业实现在员工端、制造端、产品端、营销端和消费者端的全面拉通，并借助流程拉通和数据流转，提炼出符合企业不同场景的最佳解决方案。尽管公司去年才成立，但目前已经有长安汽车、比亚迪、永辉超市、上海电气、安踏、立白集团、天合光能、视源股份等近60家客户。

谷云松透露，截至目前，公有云收入在美云智数收入结构中占比约三成，其他为私有云。今年，公司会重点加大大数据、智能制造、数字化营销、工业互联网等业务的拓展力度。

对于企业云的发展前景，谷云松表示，尽管目前市场相对较小且较分散，但相对美国的ToB市场，中国差距巨大，所以对中国的To B云产业前景还是很看好。

在谷云松看来，公司与BAT等大型IAAS云服务商不是竞争关系，更多是云生态圈中的互补关系。去年10月，公司就与阿里云在云栖大会上联合发布“智”绘SAAS产品。今年1月，公司又与网易云联合发布了企业移动信息化战略合作协议。

“今年公司提出的营收目标是全年翻一番，争取达到4亿元。其中，企业云实现营收同比增长七至八成左右。”谷云松对21世纪经济报道记者表示。

（编辑：巫燕玲）