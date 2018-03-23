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被移动支付拍在沙滩上 多家ATM机公司2017年业绩下滑

被移动支付拍在沙滩上 多家ATM机公司2017年业绩下滑
2018年03月23日 01:03 每日经济新闻
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　　每经记者 边万莉 每经编辑 姚祥云

　　“您好，可以借我100现金充下地铁卡吗？我给您支付宝或微信转账。”移动支付的迅速发展让支付更加便捷，越来越多的人出门不带现金，甚至几个月不去银行柜台或者ATM机办理业务。

　　近期，以维珍创意（430305）为代表，一些开展ATM机相关业务的公司陆续发布了2017年业绩预告公告。值得注意的是，这些公司的营业收入、净利润大都出现了不同程度的下滑。

　　易观分析师王蓬博向《每日经济新闻》记者表示，移动支付能产生如此大的影响主要还是因为人们的支付习惯改变了。未来，ATM机的数量可能还会下降。

　　ATM机相关产业受冲击

　　3月9日，维珍创意发布的2017业绩预报显示，归属于挂牌公司股东的净利润300万元~390万元，同比下滑幅度在88.57%~91.21%。关于业绩下滑的原因，维珍创意在公告中提到，“2017年支付宝、微信支付迅猛发展，移动支付替代了大量的小额现金支付，严重影响了银行ATM等自助设备的布放，造成公司全年业绩出现大幅下降”。

　　中国支付网创始人刘刚认为，移动支付在客观上替代了现金交易，而ATM主要功能就是提供现金和转账，这些均可足不出户随时随地在手机上完成。因此，移动支付的快速发展对ATM机相关产业产生了一定的冲击。

　　《每日经济新闻》记者注意到，将业绩下滑原因指向移动支付的企业并非只此一家。ATM设备生产商新达通（430596）在公告中同样提到，2017年预计由盈转亏，并提到，“随着移动支付的发展，金融自助设备的市场总体需求量明显下降，同行业竞争加剧，设备销售价格持续走低，使得产品销售毛利出现下降”。开展ATM产品销售和ATM合作运营服务业务的御银股份业绩预报显示，营业总收入、营业利润、归属于上市公司股东的净利润同比分别减少27.27%、31.21%、36.73%。业绩变动的主要原因是受国内宏观经济和行业需求减少的影响，2017年营业收入下降所致。

　　开展ATM设备安全防护产品的创新设计、生产及销售的银维股份也曾在半年报中提到，2017年度，经营业务开展有所缓慢，较2016年上半年业绩下滑。受市场竞争环境影响，销售价格有所降低，同比降低9.86%，市场开拓未取得较大突破。

　　王蓬博认为，移动支付的场景覆盖比较丰富，不用担心现金找零、丢失问题，但在没有网络、没有电等情况下，ATM机还是有需求的，只是需求量不再这么多。

　　ATM厂商应向更智能化转型

　　央行发布的《2017年支付体系运行总体情况》显示，移动支付业务量保持较快增长。2017年，银行业金融机构共处理电子支付业务1525.80亿笔，金额2419.20万亿元。其中，网上支付业务485.78亿笔，金额2075.09万亿元，笔数同比增长5.20%，金额同比下降0.47%；移动支付业务375.52亿笔，金额202.93万亿元，同比分别增长46.06%和28.80%。东方证券研报分析认为，随着移动化逐渐成为互联网常态、扫码支付得到政策规范和认可、以及生物识别技术日益丰富和成熟，未来移动支付规模将进一步扩大，尤其是在线下小额零售领域存在继续拓展和不断提升覆盖率的机会。

　　移动支付对ATM机相关产业的影响，从近年来ATM机的数量变化便可窥得一二。据央行数据显示，截至2016年底，全国联网ATM数量92.42万台，较2015年末增加5.75万台，增长率为6.63%。而2011年、2012年、2013年全国ATM机数量分别为33.38万、41.56万、52万，ATM机增速逐年放缓，表明了移动支付兴起后带来的明显替代效应。对于未来移动支付是否会取代ATM机的问题，刘刚认为，中国各地区的发展差异很大，不发达的地区仍比较依赖现金交易，但单纯的ATM机会锐减，逐渐转型为更为智能的VTM（远程视频柜员机）或者ITM（互动交易模式）。

　　值得注意的是，虽然大多数ATM机相关产业的企业业绩受到了冲击，但仍然有企业“凌寒独自开”。广电运通（002152）2017年业绩快报显示，营业总收入、归属于上市公司股东的净利润分别同比增加0.63%、6.68%。该公司表示，2017年公司除稳步推进新一代ATM产品切换外，还积极探索区块链、人工智能等新技术，以全球化视野和资本手段，加快产业转型升级。

　　王蓬博向记者表示，ATM机作为银行网点业务办理的一种补充方式具有很大意义。相关厂商对移动支付市场的变化察觉较晚，未能及时作出应对。但实际上，还是有很多转型的方向。银行现在需要的是更加智能化的产品，不仅是能存取款，还能替代人工办理业务。那么，厂商就可以改良原有产业，增强产品智能化。除此之外，还可以考虑向别的相近行业延伸。

　　（实习生胡琳对本文亦有贡献）

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