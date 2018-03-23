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中美贸易问题引美国高科技企业关注 高通英特尔承压

中美贸易问题引美国高科技企业关注 高通英特尔承压
2018年03月23日 19:59 一财网
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　　美国当地时间3月22日，特朗普签署美国总统备忘录，称依据“301调查”准备对中国多领域进口产品施加高额关税，限制中国在美高科技投资，还将针对中国“歧视性的技术许可行为”在WTO提起贸易诉讼。

　　23日，中国商务部立即发布了针对美国钢铁和铝产品232措施的中止减让产品清单，拟对自美进口部分产品加征关税。

　　面对持续紧张的中美贸易形势，不仅仅是中国企业，包括美国在内的企业苹果高通英特尔等也纷纷感受到了压力。在《华尔街日报》周日引述的一封联名信中，谷歌、苹果、沃尔玛等企业联合上书特朗普，称实施严厉的关税政策将引来报复，重创美国出口业，从而对美国经济产生负面影响。

　　以苹果为例，目前中国市场是苹果业务中不可缺失的市场。苹果公司 2018 年第一季度财报中，大中华区营收则为 179.56 亿美元，占其总销售额的20%，去年同期营收为 162.3 亿美元，同比增长了 11%，比三季度环比增长了 83%。另外，截至 2016 年，苹果在中国(含香港特别行政区)净销售收入为 4 亿 6349 万美元，占全球总数的 21.4%。库克在财报发表后的同期采访中也表示：感谢中国。

　　在2017 年，苹果投入了 35 亿人民币用于在中国进行的研发，现在已经拥有北京、深圳、上海和苏州四个研发中心。苹果的产品供应链中，大量供应商来自于中国，近年来，苹果的供应链也在拓展，“苹果工厂”从东部沿海、珠江三角洲这样的发达地区，延伸到了河南、湖南、陕西、四川、重庆这样的中西部省市。

　　瑞银财富首席中国经济学家胡一帆今日在接受第一财经采访时表示，如果美国对于知识产权的调查不那么正面，就很有可能对中国的高科技产品征税，包括电子产品，电信器材的配件，比如苹果产业链上的一系列产品，都有可能征税。

　　显然对于苹果来说，这并不是什么好消息。

　　而作为全球顶尖的芯片企业，高通和英特尔以及英伟达面临的问题同样尴尬。以高通为例，中国市场无疑是其未来发展中的重中之重。在此前北京举行的一场技术峰会上，高通总裁克里斯蒂安诺·阿蒙对记者表示，2017财年高通的芯片业务来自于中国OEM厂商的产品营收是来自于苹果公司营收的两倍，中国市场将持续增长。目前，高通来自于中国OEM厂商的营收复合年增长率达到17%，2015年这一数据为40亿美元，去年为60亿美元，而高通预计2019年将会达到80亿美元。

　　高通方面今日对记者表示，对贸易以及关税问题表示无法做出任何回应。

　　英特尔相关负责人则对第一财经记者表示，“我们还不清楚哪些产品会受到影响，但我们认为，通常情况下，关税对于拥有全球供应链的美国公司是个难题。我们希望美国政府提供意见征询期。当我们有更多信息时，将评估潜在影响。”

　　东北证券宏观分析师沈新凤表示，美国的飞机、农产品、集成电路等产品对中国市场的依赖度非常高，如中国采用反倾销、反补贴等手段进行反制，这些美国行业同样会面临较大压力。

　　从当前的中美贸易行业结构来看，中国对美国的出口产品主要是机械设备仪器，根据分类主要是家电、电子等类别，占出口总量48%，以及杂项制品12%、纺织品10%、金属制品7%等。

　　事实上，随着美国对中国科技企业的审查逐步升级，一些美国企业已经开始出于政府压力选择放弃与中国企业的合作。

　　美国最大的消费电子零售商百思买日前切断与中国华为公司的联系。这对于寻求扩张在美市场份额的华为来说，无疑是一个打击，过去几年，一直努力进入美国市场的华为与亚马逊和新蛋(New Egg)等零售商建立了合作关系，而百思买是其最大的合作伙伴之一。

　　对于这一消息，华为方面发布声明表示，华为非常重视与所有合作伙伴的关系，充分理解并尊重其选择。鉴于商业保密要求，不方便披露双方合作的具体细节。一位百思买的新闻发言人对路透社表示，公司无法对与供应商之间的个别合同发表评论，“我们对于所售产品变动所做的决定，有很多不同的原因”。

　　华为在声明中称，华为在美国销售的产品不仅达到了安全、隐私和工程等方面的业界最高标准，也通过了美国联邦通信委员会(FCC)的认证。“截至目前，全球TOP 50运营商中的46家在销售和使用华为产品，全球170余个国家的企业用户和消费者也都在放心地使用华为产品。”

　　事实上，从2012年以来，华为和中兴一直被以安全为由遭到美方的质疑和限制。华为原计划与美国电信运营商AT&T达成销售华为Mate 10 Pro手机的合作协议，但在正式宣布前，AT&T由于受到来自政界的压力而决定取消合作。此后不久，美国另一大运营商威瑞森(Verizon)也终止了所有华为手机的销售。

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