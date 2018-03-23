亚马逊专利无人机 能够对人类手势做出反应

新浪科技讯 北京时间3月23日下午消息，美国专利商标局授予亚马逊公司一项新的专利，用于制造一种能够对人类手势作出反应的无人机。

亚马逊的目标之一是开发一支无人驾驶飞行器，在30分钟或更短的时间内向客户发送包裹。本周发布的这项专利可能会帮助亚马逊解决飞行机器人如何与站在门口的顾客互动的问题。从专利来看，无人机可以根据一个人的手势——如欢迎的大拇指、喊叫或疯狂的挥动手臂——来调整自己的行为。正如专利中所描述的，这台机器可以释放它携带的包裹，改变它的飞行路线以避免坠毁，询问人类问题或中止运送。

在设计中的几幅插图中，一个人在一栋房子外面，挥舞着手臂，这是亚马逊所说的“不友好的方式”，说明这个人在赶走无人机。

亚马逊的专利声明：“人类接受者和/或其他人可以使用手势与无人机进行通信，以帮助无人机沿着到达配送地点的道路行驶。”。

另一张图表描述了无人机在运送包裹时阅读人体语言时将采取的步骤：“接收人类手势”、“访问手势数据库”、“根据手势数据库确定人类手势”、“按照确定的人类手势和传递指令进行操作”。

根据专利，无人机的通信系统将搭载一系列传感器，包括深度传感器和摄像头，以检测可见光、红外线和紫外线。无人机能够识别手势和身体姿势、人类声音和运动，比如靠近无人机或远离无人机的人。

该专利称，如果无人机获准交付，它们可以从空中释放带有额外填充物的箱子，或者降落，然后提供包裹。

自推出开发航空配送服务计划以来，亚马逊已经申请了几项雄心勃勃的专利，其中包括使用巨型飞艇作为移动、飞行仓库，以及设计在紧急情况下自毁的无人机。

目前还没有关于手势识别系统何时或是否首次亮相的消息。亚马逊拒绝置评。2016年，该公司首次向英国的购物者交付了自主无人机。英国正在进行无人机的私人客户试验。(涂然)