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东芝180亿美元出售芯片业务恐难按时完成：或考虑IPO

东芝180亿美元出售芯片业务恐难按时完成：或考虑IPO
2018年03月23日 17:11 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间3月23日下午消息，东芝必须在周五获得中国监管部门的批准，才能在3月底之前作价180亿美元出售其存储芯片业务。外界因此担心该公司可能无法按时获批，从而被迫寻求IPO等其他选择。

　　该公司去年同意将旗下的全球第二大NAND闪存芯片制造商，出售给美国贝恩资本领导的财团，以便填补其美国核业务破产带来的财务亏损。

　　该公司希望在3月31日结束的本财年之内完成出售。东芝去年9月表示，需要在3月23日结束前获得反垄断审批才能按时完成计划。

　　即便无法在3月底之前完成出售，东芝也不会立刻面临清算或退市，因为该公司已经通过去年末的股票发行筹集了资金。但这笔交易对于帮助该公司从13亿美元财务丑闻和核电业务危机中恢复过来仍然十分重要。

　　知情人士表示，由于中国政府尚未正式批准该交易，所以在3月底之前完成的概率很低。

　　另有知情人士表示，即使无法在周五获得反垄断审批，最晚也要在下周初获批，否则就无法按时完成。

　　如果无法在3月底之前完成出售，东芝可以选择放弃，而不必支付罚款。

　　知情人士还透露，东芝会听取激进股东的建议，后者认为180亿美元的价格低估了这项交易的价值。香港Argyle Street Management曾经表示，东芝董事会应该考虑IPO。

　　东芝发言人称，公司仍将努力在3月底之前完成交易。贝恩资本拒绝对此置评。

　　中国商务部尚未作出回应。(书聿)

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