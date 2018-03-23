路透社：阿里巴巴最早年中通过发行CDR回归A股

新浪科技讯 北京时间3月23日下午消息，据路透社报道，知情人士透露，阿里巴巴计划最早在今年年中通过CDR方式回归A股。

中国一直希望阿里巴巴等在海外上市的科技公司能够回归A股，让国内投资者能有更多机会购买这些高增长企业。在此之前，通常只有海外和香港投资者才有机会买入这些股票。

此次上市将使用所谓的CDR（中国存托凭证）模式进行，类似于ADR（美国存托凭证）。虽然这从技术上讲并不算是股票，但却是一种证明，使得投资者能够持有其他地方上市的股票。

本月早些时候有报道称，中国证监会可能在下半年出台CDR的指导原则。

“CDR新规可能最早在下个月底推出。”知情人士说，“所以第一批公司可能最早在年中发行CDR。”

阿里巴巴目前在美国上市，市值约为4730亿美元。

熟悉阿里巴巴CDR发行计划的人士称，目前的融资规模尚未确定，但有可能超过100亿元人民币。

阿里巴巴多次表示，如果能够遵守中国的监管规定，公司对在A股发行股票持开放态度。

“我们在美国上市之后就一直表示，如果监管条件允许，我们就会考虑在国内上市。”阿里巴巴之前在声明中说。但该公司尚未对最新消息发表评论。

中国的CDR计划也会为京东、腾讯、百度、微博和搜狗等本土科技公司回归A股敞开大门。(书聿)