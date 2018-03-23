新浪科技> 业界 > 正文

路透社：阿里巴巴最早年中通过发行CDR回归A股

路透社：阿里巴巴最早年中通过发行CDR回归A股
2018年03月23日 17:08 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 北京时间3月23日下午消息，据路透社报道，知情人士透露，阿里巴巴计划最早在今年年中通过CDR方式回归A股。

　　中国一直希望阿里巴巴等在海外上市的科技公司能够回归A股，让国内投资者能有更多机会购买这些高增长企业。在此之前，通常只有海外和香港投资者才有机会买入这些股票。

　　此次上市将使用所谓的CDR（中国存托凭证）模式进行，类似于ADR（美国存托凭证）。虽然这从技术上讲并不算是股票，但却是一种证明，使得投资者能够持有其他地方上市的股票。

　　本月早些时候有报道称，中国证监会可能在下半年出台CDR的指导原则。

　　“CDR新规可能最早在下个月底推出。”知情人士说，“所以第一批公司可能最早在年中发行CDR。”

　　阿里巴巴目前在美国上市，市值约为4730亿美元。

　　熟悉阿里巴巴CDR发行计划的人士称，目前的融资规模尚未确定，但有可能超过100亿元人民币。

　　阿里巴巴多次表示，如果能够遵守中国的监管规定，公司对在A股发行股票持开放态度。

　　“我们在美国上市之后就一直表示，如果监管条件允许，我们就会考虑在国内上市。”阿里巴巴之前在声明中说。但该公司尚未对最新消息发表评论。

　　中国的CDR计划也会为京东腾讯百度微博搜狗等本土科技公司回归A股敞开大门。(书聿)

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有