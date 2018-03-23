新浪科技> 业界 > 正文

受Nasper减持影响 腾讯市值蒸发1517亿

受Nasper减持影响 腾讯市值蒸发1517亿
2018年03月23日 16:48 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 北京时间3月23日下午消息，此前腾讯大股东Naspers宣布，在持有腾讯股票17年后，将出售至多1.9亿股腾讯股票。受此消息影响，本周五午盘交易腾讯股价下跌4.51%。

　　今日开盘后腾讯股价较前一日下跌7.8%，价格为405港币，这是自2月9日以来腾讯最低的开盘价。到今日中午腾讯股价升至419.6港币。恒生指数下跌2.81%。

　　在之前的交易日中，由于腾讯在周三晚间发布的财报显示尽管他们的利润高于预期，但是季度营收低于预期，受此消息影响腾讯股价当日下跌5%。

　　今日股价的下跌让腾讯的市值减少了240亿美元，约合1517亿元人民币。目前腾讯总市值为5080亿美元，但依然是亚洲市值最高的企业。全球范围内，腾讯市值目前排在第5位，落后于苹果、Alphabet、亚马逊微软

　　本周四南非媒体与电商集团Naspers宣布计划出售最多1.9亿股腾讯股份，占总持股比例的2%。这次减持将为Naspers带来110亿美元的现金。该集团还表示，在未来3年内，他们没有继续减持的计划。

　　腾讯的一位女发言人表示，腾讯已经知晓了Naspers的计划，并且支持他们的决定。她还表示，Naspers计划未来3年内不再减持腾讯股份，说明了他们对腾讯有着极大的信心。(月恒)

腾讯市值
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有