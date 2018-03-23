受Nasper减持影响 腾讯市值蒸发1517亿

新浪科技讯 北京时间3月23日下午消息，此前腾讯大股东Naspers宣布，在持有腾讯股票17年后，将出售至多1.9亿股腾讯股票。受此消息影响，本周五午盘交易腾讯股价下跌4.51%。

今日开盘后腾讯股价较前一日下跌7.8%，价格为405港币，这是自2月9日以来腾讯最低的开盘价。到今日中午腾讯股价升至419.6港币。恒生指数下跌2.81%。

在之前的交易日中，由于腾讯在周三晚间发布的财报显示尽管他们的利润高于预期，但是季度营收低于预期，受此消息影响腾讯股价当日下跌5%。

今日股价的下跌让腾讯的市值减少了240亿美元，约合1517亿元人民币。目前腾讯总市值为5080亿美元，但依然是亚洲市值最高的企业。全球范围内，腾讯市值目前排在第5位，落后于苹果、Alphabet、亚马逊和微软。

本周四南非媒体与电商集团Naspers宣布计划出售最多1.9亿股腾讯股份，占总持股比例的2%。这次减持将为Naspers带来110亿美元的现金。该集团还表示，在未来3年内，他们没有继续减持的计划。

腾讯的一位女发言人表示，腾讯已经知晓了Naspers的计划，并且支持他们的决定。她还表示，Naspers计划未来3年内不再减持腾讯股份，说明了他们对腾讯有着极大的信心。(月恒)