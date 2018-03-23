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三星电子提升董事会多样性：新增3名独立董事

三星电子提升董事会多样性：新增3名独立董事
2018年03月23日 16:14 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间3月23日下午消息，三星电子宣布扩大董事会规模，新增3名独立董事。但此举并没有令批评者满意，他们认为这家全球最大智能手机制造商需要进一步加强公司治理。

　　在周五的年度股东大会之后，该公司的董事会共有11人，包括一名韩裔美国科技创业者和一位韩国法律专家，后者将成为三星电子有史以来第二位女董事。另外一名新增的独立董事则是半导体专家兼首尔国立大学教授。

　　在此之前，三星电子董事会由9名韩国男性构成。

　　三星电子之前有3名外国人充当独立董事——但2010年之后，董事会构成就变得比较单一。该公司之前唯一的一名女董事于2016年离职，任期总共3年。

　　海外投资者和公司治理专家认为，作为韩国最大的家族财阀，三星更加重视李氏家族的利益，而非中小股东利益。因此，一个更加强势而独立的董事会可以在一定程度上缓解这一担忧。

　　但即便经过调整，三星董事会仍有10名男性和1名女性。董事会议仍有可能继续在韩国举行。

　　股东希望看到新当选的董事会能够成为公司的真正控制人，而不是完全听命于“三星太子”李在镕。

　　一些投资者还希望三星电子能任命跟韩国没有任何关系的外籍董事。该公司已经对部分大股东表示，他们欢迎今后提名外籍独立董事。

　　三星目前有3名独立董事的任期将在2019年结束，如果他们不谋求连任，就有可能再引入3个新面孔。根据该公司的章程，三星董事会最多可以扩大到14人。(书聿)

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