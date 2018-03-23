死者无隐私？美国警方常用死者的指纹解锁iPhone

新浪科技讯 北京时间3月23日下午消息，2016年11月在俄亥俄州立大学，阿卜杜勒·拉扎克·阿里·阿尔坦（Abdul Razak Ali Artan）手操一把杀猪刀，在车里疯狂砍杀了一群人。与警方僵持近七个小时后，他被一名警官击毙，一名联邦调查局特工将阿尔坦血淋淋的食指按在从死者身上找到的iPhone手机上。警方希望这将帮助他们打开苹果设备，了解行凶者的动机和他本人的情况。

根据美国联邦调查局法医专家鲍勃·慕德尔（Bob Moledor）对外媒的详细描述，这是已知警方第一次使用死者的指纹尝试解锁苹果公司指纹识别技术的保护功能。不幸的是，死者的指纹未能解锁苹果设备，因为他使用的是iPhone 5手机，苹果公司从iPhone 5s产品开始才引入指纹识别功能。在他死后，为了获得破案线索，当地联邦政府不得不通过法律程序来解锁凶手的智能手机。莫德尔说，他把这部设备送到了取证实验室，试图从iPhone中获取信息，联邦调查局的电话专家和一位官员证实了他的说法。

尽管慕德尔的尝试未果，但有人成功了。纽约本地和俄亥俄警方的几位不愿透露姓名的消息人士称，利用死者的指纹骗过苹果iPhone的指纹扫描器，现在已是比较常见的做法，尽管最近几年移动设备的加密功能日益强大。

死者无隐私

而且，警方使用这种技术是完全合法的，尽管可能面对一些道德层面的困惑。麦德文法律机构的老板玛瑞纳·麦德文（Marina Medvin）指出，人一旦死亡，尸体将不再拥有隐私权，这意味着他们不再可能站在法庭上维护隐私权。

亲属或其他利益相关方很少有机会阻止警察使用死者的指纹或其他身体部位来解锁智能手机。“一旦你和别人分享信息，你就失去了对信息被保护和使用的控制权。当你朋友的电话被搜查，警察看到你发给你朋友的信息时，你不能维护自己的隐私权。同样的，如果你曾与死者分享信息，当你给死者发送信息后，你已经失去了隐私控制权。”麦德文说。

警方也知道这一点。”进入受害者的电话不需要搜查令，除非它是共享的，“俄亥俄州警方凶杀案侦探罗伯特·卡特沙尔（Robert Cutshall）说，他曾介入阿尔坦一案的调查。此前在福布斯报道过的案例中，警方需要申请搜查令，才能使用活人的指纹访问iPhone手机。

但是，对于警方在案发现场不需要任何许可就立即访问死者手机一事，人们心存顾虑。民主与技术中心的高级顾问、自由、安全和技术项目主管格雷格·诺耶姆（Greg Nojeim）认为，没有任何原因就在执法过程中使用智能手机上的指纹解锁功能，可能在很多情况下会引起人们的担心。”申请搜查令的概念之所以并未过时，就是这个原因。”诺耶姆说。

除了缺少法律限制，指纹识别的方法也比雇佣Cellebrite或初创企业GrayShift等承包商来解锁手机的费用更低。Cellebrite解锁一部iPhone的标价为1500-3000美元之间，GrayShift的一套无限解锁工具Graykey黑客箱的成本高达30000美元。一旦手机被打开，警察将让手机保持开机状态，并将设备送给法医专家。然后他们会用Cellebrite公司的UFED之类的高科技工具对所有信息进行研究探索。

面部识别功能问世

眼下，警方正在研究如何使用苹果在iPhone X上的面部识别技术，在解锁手机方面，它比iPhone触摸功能更简单。

Cloudflare公司的研究员兼信息安全主管马克·罗杰斯（Marc Rogers）告诉福布斯，最近几个月，他一直在研究面部识别功能，已经发现它似乎并不需要活人的面部图像就能启动。虽然面部识别功能的设计思路是把你的注意力和自然的眼球运动结合起来，从而使假动作或者不移动的眼睛无法解锁设备，但罗杰斯发现这种技术可以轻而易举地被睁开眼睛的照片所愚弄，这也证实了越南研究人员在2017年11月的结论——使用特制面具可成功规避面部识别功能。

其次，罗杰斯发现可以从多个角度，似乎只需要睁开一只眼睛即可解锁手机。“在这个意义上，它比指纹技术更容易解锁手机——你所要做的就是向目标人员显示他/她的手机，在他们一眨眼的功夫，手机就被解锁了，”他补充说。苹果拒绝对这篇文章发表评论。

显然，对于控制手机的普通用户来说没什么可担心的，目前还没有证据显示警方通过面部识别打开了受害者的iPhone手机。“我还不知道这种用法，”慕德尔说。”它可能和使用指纹一样。只要目标可识别，应该就能奏效。”

在不久的将来，如果警察用iPhone X设备对着死者的脸部，请不要惊讶，尽管这种事还没有发生。正如卡特沙尔所说：“我没听说利用人的指纹或面部识别而进入手机存在法律问题……（但如果这是司法程序的一部分，）我们会这样做的。”(杨戈)