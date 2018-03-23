中美贸易大战发酵 苹果、谷歌、IBM等企业CEO将来华

新浪科技讯 北京时间3月23日上午消息，本周末苹果、谷歌和其他一些美国科技巨头的领导人将会来到中国，他们此次来华都是为了一个共同的目的：和世界上人口最多的国家多做生意。往年这些公司的这个举措都收到了很好的效果。

但是随着中美世界两大经济体即将打响贸易大战，这些企业要实现这个目标将会比以前更为艰难。

苹果CEO蒂姆·库克（Tim Cook）、谷歌CEO桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）以及IBM CEO罗睿兰（Ginny Rometty）将会参加中国发展高层论坛，这个一年一度的论坛旨在帮助西方企业维护与中国的关系。

库克将会担任本次论坛的外方主席，在所有美国科技企业中，苹果最为看重中国市场，他们的iPhone等设备在中国非常受欢迎，但是在上一财年中，苹果在中国的营收却出现了下滑。不久前，苹果还将中国iCloud账户的数据迁入了中国境内。

去年的论坛上，IBM与万达集团达成了合作。这次合作旨在帮助IBM扩大他们在中国云服务市场上的份额。但是随后又有媒体曝出万达终止了与IBM的合作。

谷歌与2010年推出了中国市场。近几年该公司一直在努力尝试回归，然而成效一直不大。

如果中美之间真的爆发贸易大战，那么科技企业在华发展将会面临更大的障碍。本周三，美国总统唐纳德·特朗普宣布对从中国进口的至少500亿美元的商品征收25%的关税，其中就包括信息和通信技术产品。特朗普还批评中国盗取了美国的知识产权。作为回应，中国也会对从美国进口的商品征收关税。

在美国科技企业中，受到贸易大战影响最大的公司将会是苹果，他们将会有大约15%的业务受到影响。

高通公司CEO史蒂夫·莫伦科普夫（Steve Mollenkopf）也将会参加本次论坛，但是他取消了此前制定的演讲计划。中国是世界上最大的智能手机市场。高通这家世界上最大的芯片厂商目前正在等待中国批准他们对恩智浦的收购。(月恒)