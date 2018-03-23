传苹果将推出全面屏iPad 取消Home键

新浪科技讯 北京时间3月23日早间消息，一些报告表明，今年苹果将推出更新后的iPad，包括面部识别功能与类似iPhoneX的无边框设计外壳。昨天，著名泄密者伊万·布拉斯（Evan Blass）在Twitter上共享了一张图片，展示了一款边框明显变小且无Home按键的iPad图片，但它看似存在一些问题……

这张图片貌似来自一家匿名公司，对于此类产品泄漏而言，这种信息来源并非罕见。外壳生产商经常试图预测苹果公司的标准，有些公司的估计比其他公司更为准确，但此类泄密几乎总是要冒风险。

首先，被泄露的外壳图片上似乎缺少前置摄像头。由于苹果公司在iPhone上采用类似于iPhone X的手势设计，所以缺少Home按钮是可以理解的，但该公司不太可能放弃前置摄像头。

此外，图像中的iPad似乎正在运行iOS 10系统。随着iOS 11的推出，苹果为iPad用户推出了一款新的圆形应用程序启动器设计，以及其他视觉上的变化，最终使它成为一款更强大的设备，但这些变化在外泄图片中踪影全无。当然，这可能只是外壳生产商的疏忽大意，不值得大题小做。

笔者认为唯一的可能是，苹果发布一款没有前置摄像头的iPad，是出于教育目的，因为苹果公司下周将在芝加哥举办教育活动，即便如此，该公司推出这样一款产品，也是相当古怪的行为。但到目前为止，我们还没有听说过这样一款iPad即将投产面市。(杨戈)