新浪科技> 业界> Facebook数据滥用丑闻曝光专题 > 正文

彭博社：回应太晚 内容太少 扎克伯格道歉未平息民愤

彭博社：回应太晚 内容太少 扎克伯格道歉未平息民愤
2018年03月23日 11:17 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 北京时间3月23日上午消息，Facebook公司CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）在Cambridge Analytica盗取用户数据进行政治广告一事上打破了沉默，他表示公司将会确保类似的事情不会再次发生。但是对于扎克伯格的回应，批评者们并不满意。

　　这位亿万富翁终于就此事件接受了媒体的采访，除了采访之外他还发表了一篇博客，他承诺将会对那些“流氓应用”进行调查，查出哪些应用在通过Facebook平台盗取用户的敏感数据。扎克伯格对CNN表示Facebook将会对全部超过20亿用户进行提醒，警告用户他们的个人数据可能已经被盗取。

　　扎克伯格在自己Facebook主页的博文中写到：“我一直都在努力了解究竟发生了什么事情，已经寻找确保此类事件不会再次发生的办法。我承诺我们将会解决这个问题，并且在未来打造一个更好的服务，并长期坚持下去。”

　　在立法机构、投资人和用户看来，对Cambridge Analytica进行深入调查，查明对方是否依然保留着从Facebook那里获取的数据，以及对其他第三方应用进行调查，确保没有其他第三方机构在Facebook上盗取了用户数据，可以说扎克伯格此举走向了正确的方向。但是这种做法不足以平息外界对他们的批评，一些人依然认为扎克伯格和他的公司做的还不够。

　　立法者依然希望扎克伯格前往作证

　　在扎克伯格代表Facebook发布了声明之后，来自罗德岛州的政治家大卫·西西林（David Cicilline）表示：“这样一个声明无法平息整个事件。马克·扎克伯格需要在国会前进行作证。”

　　其他一些来自美国和欧洲的立法者也持有和西西林相同的看法，例如来自明尼苏达的民主党参议院艾米·柯洛布查（Amy Klobuchar）以及来自康涅狄格州的民主党参议院理查德·布卢门撒尔（Richard Blumenthal）。身为司法委员会成员的布卢门撒尔表示：“国会没能对Facebook实行好监管，对于隐私保护进行立法是一件非常必要的事情。”

　　欧洲议会会长安东尼奥·塔亚尼（Antonio Tajani）在Twitter上向Facebook提出了多个至今还没有解决的问题。他表示：“我希望他（扎克伯格）可以在超过5亿欧洲公民参与的欧洲大选之前给出进一步的解释。”

　　德国司法部长卡塔琳娜·巴利（Katarina Barley）在接受德国一家报纸的采访的时候表示，她将会要求Facebook官方进行一次面对面的解释。英国立法者马特·汉考克（Matt Hancock）表示：“创新和隐私之间的平衡，不应该是由一家企业来决定的。大型科技企业也必须要遵守法律，我们目前正在加强这方面的法律制定。”

　　本周三，Facebook官方代表与美国商业委员会进行了秘密会面。据两位参与了本次会面的人士透露，这次会面持续的时间长达两个小时。双方主要讨论的问题为是否有其他第三方机构也采取了和Cambridge Analytica相似的手法获取了用户的数据。一位商业委员会的工作人员透露，Facebook表示他们不知道信息泄露的范围有多大，也不知道有多少第三方机构获得了这些数据。

　　在本周三进行的采访中，扎克伯格表示，他对前往国会作证持开放坦度，只要立法者认为他能够提供相关的信息。

　　截止到当地时间下午2点，Facebook的股价下跌了1.2%，本周总跌幅已经达到了大约10%。

　　扎克伯格忽视了自身的问题

　　在此事件爆发之后，扎克伯格采取的解决方式只是对外部开发者进行调查，查明他们是否曾经通过登录工具来收集Facebook用户的个人数据。市场分析机构Pivotal Research的分析师布莱恩·威泽（Brian Weiser）表示：“他们并没有意识到自身的体系所存在的问题。我们只看到了爆发出来的问题，但是其实他们业务的很多部分都存在着问题。”

　　Monness Crespi Hardt & Co.分析师詹姆斯·卡克马克（James Cakmak）表示：“该公司现在只是在试图解决开发者的问题，但是要想让公众和市场感到满意，他们还需要做出更大的努力，找出这个事件出现的根本原因，并将其解决。”

　　回应太晚、内容太少

　　在事件爆发几天之后，扎克伯格才对报道进行了回应，然而正是这几天的发酵让公众对Facebook的愤怒到达了顶点。Tigress Financial Partners首席投资官伊万·费恩塞斯（Ivan Feinseth）表示：“所有人都感到非常失望，而他（扎克伯格）和该公司COO雪莉·桑德伯格（Sheryl Sandberg）却并没有第一时间站出来。”

　　如今网上对于这件事件的讨论已经呈现了白热化的状态，甚至出现了一个名为“#deleteFacebook（删除Facebook）”的运动。当扎克伯格终于站出来向公众做出解释的时候，一部分用户已经对Facebook彻底失望。

　　一位自2008年起就一直在使用Facebook的用户表示：“我不再相信他们了，扎克伯格的博文一点意义都没有。”

　　另一位自2004年Facebook成立开始就在使用该平台的用户则认为，对信息泄露事件进行调查听上去是一件好事，但是Facebook很难彻底解决这个问题。在信息已经泄露的情况下，所有一切补救工作就都已经太晚了。

　　投资人密切关注Facebook管理层

　　在立法者对Facebook进行了传唤之后，人们开始对这家公司的管理层提出了质疑，并且在观察他们将如何处理这个问题。威泽说到：“这其实是Facebook的一次经营失误。如何衡量一家企业的管理是好还是坏？你只能说这家公司获得了大量的用户和营收，但是用户和营收的数量不能用来评判管理的好坏。”

　　在扎克伯格发表了个人声明之后，Facebook的董事会也对批评进行了回应。

　　Facebook董事会首席董事苏·戴斯蒙德-赫尔曼（Sue Desmond-Hellmann）在一份声明中表示：“马克和雪莉已经知晓了这件事的严重性，目前他们正在和Facebook其他的领导层一起打造更好的用户保护。他们打造了这家公司和公司的业务，他们在未来还将会继续下去。”

　　一些分析人士也愿意给Facebook的领导层一次机会。费恩塞斯表示：“他们都是优秀的管理人员，他们打造了这样一个大型的企业，他们在市场上鲜有敌手，用户也很难找到另一个替代Facebook的产品。”(月恒)

我要反馈
相关专题： Facebook数据滥用丑闻曝光
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有