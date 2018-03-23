彭博社：回应太晚 内容太少 扎克伯格道歉未平息民愤

新浪科技讯 北京时间3月23日上午消息，Facebook公司CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）在Cambridge Analytica盗取用户数据进行政治广告一事上打破了沉默，他表示公司将会确保类似的事情不会再次发生。但是对于扎克伯格的回应，批评者们并不满意。

这位亿万富翁终于就此事件接受了媒体的采访，除了采访之外他还发表了一篇博客，他承诺将会对那些“流氓应用”进行调查，查出哪些应用在通过Facebook平台盗取用户的敏感数据。扎克伯格对CNN表示Facebook将会对全部超过20亿用户进行提醒，警告用户他们的个人数据可能已经被盗取。

扎克伯格在自己Facebook主页的博文中写到：“我一直都在努力了解究竟发生了什么事情，已经寻找确保此类事件不会再次发生的办法。我承诺我们将会解决这个问题，并且在未来打造一个更好的服务，并长期坚持下去。”

在立法机构、投资人和用户看来，对Cambridge Analytica进行深入调查，查明对方是否依然保留着从Facebook那里获取的数据，以及对其他第三方应用进行调查，确保没有其他第三方机构在Facebook上盗取了用户数据，可以说扎克伯格此举走向了正确的方向。但是这种做法不足以平息外界对他们的批评，一些人依然认为扎克伯格和他的公司做的还不够。

立法者依然希望扎克伯格前往作证

在扎克伯格代表Facebook发布了声明之后，来自罗德岛州的政治家大卫·西西林（David Cicilline）表示：“这样一个声明无法平息整个事件。马克·扎克伯格需要在国会前进行作证。”

其他一些来自美国和欧洲的立法者也持有和西西林相同的看法，例如来自明尼苏达的民主党参议院艾米·柯洛布查（Amy Klobuchar）以及来自康涅狄格州的民主党参议院理查德·布卢门撒尔（Richard Blumenthal）。身为司法委员会成员的布卢门撒尔表示：“国会没能对Facebook实行好监管，对于隐私保护进行立法是一件非常必要的事情。”

欧洲议会会长安东尼奥·塔亚尼（Antonio Tajani）在Twitter上向Facebook提出了多个至今还没有解决的问题。他表示：“我希望他（扎克伯格）可以在超过5亿欧洲公民参与的欧洲大选之前给出进一步的解释。”

德国司法部长卡塔琳娜·巴利（Katarina Barley）在接受德国一家报纸的采访的时候表示，她将会要求Facebook官方进行一次面对面的解释。英国立法者马特·汉考克（Matt Hancock）表示：“创新和隐私之间的平衡，不应该是由一家企业来决定的。大型科技企业也必须要遵守法律，我们目前正在加强这方面的法律制定。”

本周三，Facebook官方代表与美国商业委员会进行了秘密会面。据两位参与了本次会面的人士透露，这次会面持续的时间长达两个小时。双方主要讨论的问题为是否有其他第三方机构也采取了和Cambridge Analytica相似的手法获取了用户的数据。一位商业委员会的工作人员透露，Facebook表示他们不知道信息泄露的范围有多大，也不知道有多少第三方机构获得了这些数据。

在本周三进行的采访中，扎克伯格表示，他对前往国会作证持开放坦度，只要立法者认为他能够提供相关的信息。

截止到当地时间下午2点，Facebook的股价下跌了1.2%，本周总跌幅已经达到了大约10%。

扎克伯格忽视了自身的问题

在此事件爆发之后，扎克伯格采取的解决方式只是对外部开发者进行调查，查明他们是否曾经通过登录工具来收集Facebook用户的个人数据。市场分析机构Pivotal Research的分析师布莱恩·威泽（Brian Weiser）表示：“他们并没有意识到自身的体系所存在的问题。我们只看到了爆发出来的问题，但是其实他们业务的很多部分都存在着问题。”

Monness Crespi Hardt & Co.分析师詹姆斯·卡克马克（James Cakmak）表示：“该公司现在只是在试图解决开发者的问题，但是要想让公众和市场感到满意，他们还需要做出更大的努力，找出这个事件出现的根本原因，并将其解决。”

回应太晚、内容太少

在事件爆发几天之后，扎克伯格才对报道进行了回应，然而正是这几天的发酵让公众对Facebook的愤怒到达了顶点。Tigress Financial Partners首席投资官伊万·费恩塞斯（Ivan Feinseth）表示：“所有人都感到非常失望，而他（扎克伯格）和该公司COO雪莉·桑德伯格（Sheryl Sandberg）却并没有第一时间站出来。”

如今网上对于这件事件的讨论已经呈现了白热化的状态，甚至出现了一个名为“#deleteFacebook（删除Facebook）”的运动。当扎克伯格终于站出来向公众做出解释的时候，一部分用户已经对Facebook彻底失望。

一位自2008年起就一直在使用Facebook的用户表示：“我不再相信他们了，扎克伯格的博文一点意义都没有。”

另一位自2004年Facebook成立开始就在使用该平台的用户则认为，对信息泄露事件进行调查听上去是一件好事，但是Facebook很难彻底解决这个问题。在信息已经泄露的情况下，所有一切补救工作就都已经太晚了。

投资人密切关注Facebook管理层

在立法者对Facebook进行了传唤之后，人们开始对这家公司的管理层提出了质疑，并且在观察他们将如何处理这个问题。威泽说到：“这其实是Facebook的一次经营失误。如何衡量一家企业的管理是好还是坏？你只能说这家公司获得了大量的用户和营收，但是用户和营收的数量不能用来评判管理的好坏。”

在扎克伯格发表了个人声明之后，Facebook的董事会也对批评进行了回应。

Facebook董事会首席董事苏·戴斯蒙德-赫尔曼（Sue Desmond-Hellmann）在一份声明中表示：“马克和雪莉已经知晓了这件事的严重性，目前他们正在和Facebook其他的领导层一起打造更好的用户保护。他们打造了这家公司和公司的业务，他们在未来还将会继续下去。”

一些分析人士也愿意给Facebook的领导层一次机会。费恩塞斯表示：“他们都是优秀的管理人员，他们打造了这样一个大型的企业，他们在市场上鲜有敌手，用户也很难找到另一个替代Facebook的产品。”(月恒)