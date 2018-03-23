Uber完成15亿美元贷款 第四季度亏损7.75亿美元

新浪科技讯 北京时间3月23日上午消息，Uber完成了公司史上收益率第二高的贷款交易，获得15亿美元融资。这笔交易显示出了杠杆贷款市场的繁荣，受益于利率提升以及其他高风险资产所存在的不稳定性，杠杆市场得以借机发展。

在就Uber完成本次贷款的同一周，该公司的无人驾驶汽车在亚利桑那州将一名行人撞倒致死，在此事件之后，Uber暂停了所有无人驾驶汽车的测试工作。

截止到目前，Uber公司依旧在亏损之中，这种亏损的状况会降低企业对投资人的吸引力。一般情况下投资人关注的是企业的短期盈利能力，而不是他们的增长前景。

在去除息税、折旧以及摊销费用之后，Uber第四季度的净亏损金额达到了7.75亿美元，相比前一季度的10.2亿美元有所减少。另外该公司第四季度的净营收为22.6亿美元，相比上一季度提高了12%。但是由于进行海外扩张的支出、投资无人驾驶技术项目的支出，Uber目前依旧在亏损运营。

尽管如此，投资者对Uber的投资需求依旧未受到影响，因此Uber将最初的12.5亿美元的贷款额提升到了15亿美元。另外他们还将贷款利率下调至4%，低于最初提议的4.25%到4.5%。

Uber于2016年7月完成了首次杠杆贷款，融资金额为11.5亿美元。

在最近的这次交易中，Uber打破了一个市场传统，他们将借贷直接出售给投资人，而没有通过投资银行。一位消息人士透露华尔街机构期初并不愿意批准这笔交易，因为它并没有满足经济危机之后监管机构制定的杠杆贷款指导方案的要求。

消息人士还透露，摩根士丹利为Uber本次交易的顾问，但是此次贷款的发售是由Uber自己的财务团队所处理的。(月恒)