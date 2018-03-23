特朗普贸易战打响 中概股及科技巨头集体下挫

新浪科技讯 北京时间3月23日上午消息，中国科技股周四的跌幅超过了美国股市，在特朗普总统宣布对来自中国的价值数百亿美元的商品征收关税之后，这些损失持续下跌。特朗普于星期四表示，他指示美国贸易代表办公室制定一份关于中国产品的关税总额不低于500亿美元的清单，重点是敏感技术。

最近几天中国关税问题引起市场震动，担心它们将引发与世界第二大经济体的贸易战。最近美国贸易组织敦促特朗普停止关税计划，并警告说它会引发对美国经济产生负面影响的连锁反应。尽管美国科技类股与大盘表现不佳，技术精选板块SPDR基金XLK表现不俗，下跌2.6％，但中国科技股的日子更为糟糕。事实上，在关税公告后，美国科技股短暂下跌，随后回落至大盘。

阿里巴巴集团收跌5.5％，腾讯控股股价下跌5％，百度收跌5.6％。美国公司方面，亚马逊股票下跌2.3％，Alphabet下跌2.3％，谷歌下跌3.8％，Facebook下跌2.7％。相比之下，科技股纳斯达克综合指数COMP收跌2.4％，标准普尔500指数SPX下跌2.5％，道琼斯工业平均指数下跌2.9％。中国公司在美国交易股中的其他大幅下跌包括晶科能源控股有限公司JKS股价下跌8％，网易股份有限公司股价下跌5.4％，英利绿色能源控股公司YGE股价下跌7.2％。虽然不及其他中国股票糟糕，京东也下跌2.30％，前程无忧下跌2.53％，以及携程下跌2.59％，均超过2％。

另一个与中国贸易摩擦的迹象是，百思买有限公司（BBY）称，计划在美国停止销售华为技术有限公司手机，其销售收入下降1.7％。(涂然)