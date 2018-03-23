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Uber货运服务推Plus计划 想通过燃油折扣来吸引司机

Uber货运服务推Plus计划 想通过燃油折扣来吸引司机
2018年03月23日 09:00 界面
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　　来源：界面新闻 作者：唐俊TJ

　　Uber旗下货运业务Uber Freight本周推出了Uber Freight Plus计划，寄希望于通过燃油、卡车维护、手机话费等方面的折扣，来吸引货运司机的加入，以及保持他们的活跃度。

　　Uber Freight是一个车货匹配平台，通过独立的App将待运货源和货车司机进行对接匹配。其运作模式与客运版的Uber类似，货主可以在App上发布货物运送订单，其中包括时间、地点、货物类型、重量等信息，系统会根据这些信息计算出所需运费，附近的司机看到订单后选择是否接单。目前司机在该平台上接单运货不收取费用，7天内运费可到账。

　　在2016年收购无人驾驶创业公司Otto时，Uber就宣称要进军长途货运业务，随后于2017年3月在美国发布了Uber Freight。最近，在其业务上线一年之际，推出了Plus计划。卡车司机加入计划后，在指定地点加油可获得每加仑（约合3.79升）15至20美分的优惠，购买固特异轮胎可获得30%的折扣；此外，在卡车维修、汽车配件购买、手机话费套餐等方面也有相应的折扣。当然，要获得这些优惠是有条件的，卡车司机需要每月在App上完成至少一单的货运，才能连续享受这些优惠。

　　当司机完成十单以上的货运时，购买指定品牌的卡车可获得最高16000美元的优惠。

　　Uber Freight表示，燃油消耗占到运输公司总成本的34%，轮胎磨损及汽车维修再占去10%。Uber称：“这些成本对于货运公司是很大的挑战。一些大的公司拥有议价权，可以部分抵消这些成本，但大多数公司必须承受全价，以保持业务正常运营。”

　　Uber自己的说法是“要为司机降低运输成本”，但也有分析人士指出，此举的另一意图是与既有的卡车服务点和卡车运输协会相竞争。因为在美国，这些服务点和协会也会给其会员提供燃油、维修、购买等方面的优惠。Uber Freight的这项计划，不仅是在提升客户的忠诚度，也是在抢协会的生意。

　　这项计划是否能为Uber Freight增加市场份额尚不得而知，但其此前提供过的类似的折扣和补贴，确实为他们赢得了一定的市场。Uber货运团队拒绝透露目前App的用户量、公司业务的增长速度，以及这些优惠活动所耗去的成本。但可以肯定的是，在货运业务推出的这一年，其团队从Uber处获得过诸多资源，包括技术开发、机器学习、项目运行等。

　　Uber的无人驾驶团队已经将其技术成果用在了货运业务上。在亚利桑那州，自动驾驶货车已经开始拉货好几个月了，这些货源便是来自Uber Freight平台。

　　除了各种形式的网约车和货运业务，Uber还进入了外卖（Uber Eats）、同城配送（UberRUSH）等领域。中国的出行行业巨头滴滴曾把Uber挤出中国市场，然后也开始不断扩展业务，进入了包括二手车、代驾、租车、共享单车等领域，但并未涉足货运。

Uber货运司机
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