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谷歌语音助手推出支付功能 可通过Google Pay转账

谷歌语音助手推出支付功能 可通过Google Pay转账
2018年03月23日 08:57 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间3月23日早间消息，谷歌语音助手正推出点对点支付的新功能。在美国国内，从今天开始，iPhone和Android用户可以向谷歌助手发出类似“向劳拉转2美元”的语音命令，谷歌助手随后将通过Google Pay去完成转账。接收方也需要注册Google Pay，才能收到转账。

　　今年1月，谷歌结束了关于谷歌钱包和Android Pay二者并存的局面，将两个服务合并为Google Pay。不过，这样的混乱局面并没有得到彻底解决。未来几个月，用户需要使用单独的“Google Pay Send”应用来进行点对点支付。

　　不过，在使用这个功能时用户并不需要了解Google Pay的奇怪历史。如果用户曾通过Gmail中的小按钮去转账，那么很可能已经拥有了Google Pay帐号，因此可以直接在谷歌助手中使用Google Pay。

　　如果没有Google Pay帐号，那么在首次转账时会被要求注册Google Pay。通过谷歌助手的交易还需要额外的认证步骤，包括使用指纹或谷歌密码。

　　谷歌表示，未来几个月还将推出通过Google Home智能音箱进行支付的功能。(李丽)

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