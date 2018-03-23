专家：人类驾驶员或可避免Uber无人车致死事故

新浪科技讯 北京时间3月23日早间消息，据彭博社报道，视频资料显示，上周日被Uber的无人驾驶汽车撞死的行人在事发前至少穿过了一条开放车道。这也引发了人们对无人驾驶汽车技术的质疑。

法医碰撞分析师表示，一位人类驾驶员在车上，响应速度本应更快，避免49岁的受害者伊莱恩·赫兹伯格（Elaine Herzberg）被撞身亡。其他专家也认为，尽管现场光线昏暗，但Uber的无人驾驶传感器应该可以在被害人穿过开放道路之前探测到她。

赫兹伯格被撞身亡也成为无人驾驶汽车行业面临的首次重大考验，这项技术本应比人类更加安全。摩根士丹利分析师表示，对人类驾驶员而言，平均每行驶8600万英里，大约就会发生一起死亡事件，而无人驾驶汽车目前在美国行驶的总里程还不超过1500万至2000万英里。

“随着越来越多的无人驾驶汽车的行驶里程逐渐增多，投资者必须关注难以预测的法律和道德问题。”摩根士丹利在报告中写道，“股市对普及率问题表现得可能过于激进。”

Wexco高级法医工程师扎卡里·摩尔（Zachary Moore）拥有10年交通事故鉴定经验，他在分析了视频后认为，常规驾驶员在干燥的柏油路面上应该可以做出反应，及时踩下刹车，在距离赫兹伯格大约8英尺的地方停下。

其他专家也对这项技术提出质疑，南加州大学法学教授布莱恩·沃尔克·史密斯（Bryan Walker Smith）对无人驾驶汽车进行了研究，他认为Uber的LiDAR和雷达肯定应该探测到赫兹伯格，并将其归为非固定物体。

史密斯表示，视频并没有完全解释这起事故，但却强烈表明Uber的无人驾驶系统存在缺陷，表明Uber驾驶员没能尽到责任。

视频显示了赫兹伯格即将被撞前的4秒。可以看到她当时正在以正常速度步行，在人行横道范围外横穿马路，而且没有看肇事车辆。警方表示，肇事车辆当时并没有做出减速或转弯的避让动作。赫兹伯格被撞送医后身亡。

“Uber已经解释了此事。”市场研究公司Gartner分析师麦克·拉姆西（Mike Ramsey）说，“只有两种可能：要么是传感器失效，没能探测到受害人；要么是决策软件认为没有必要因此停车。”

Uber无人驾驶汽车系统包含雷达、摄像头和使用激光探测物体的LiDAR。这套系统可以提供汽车周围360度范围的虚拟视野。拉姆西表示，他很奇怪肇事车辆为什么没有做出反应，因为Uber无人驾驶汽车LiDAR系统的探测距离至少是100米，而且晚上效果比白天更好。

Uber在声明中表示将配合调查，并表达了对受害者家属的关切。

在赫兹伯格推着自行车穿过马路前，她至少有2秒钟时间出现在汽车大灯的可见范围内。“这跟司机的平均反映时间差不多。也就是说，如果视频正确地反映了能见度环境，警觉的驾驶员至少会尝试转弯或刹车。”史密斯说。

这段评论与当地警方的说法存在出入，他们对多家媒体表示，受害者突然出现在汽车前方，导致事故无可避免。亚利桑那州坦佩市警察局长西尔维娅·莫伊尔（Sylvia Moir）说：“任何模式显然都很难避免此次碰撞。”

摩尔则认为，视频往往会缩小人类驾驶员的视野范围。虽然在视频中，行人处在阴影之中，但在实际环境中，如果驾驶员确实在观察，往往可以看得更清楚。这种说法也得到了其他专家的认同。

坦佩警方周四发布声明称，他们尚未确认本案的责任。具体的刑事起诉将在调查结束后交给当地检方处理。

视频还包含一段Uber备用驾驶员的状况。在13秒的录像中，他大约有10秒钟目光向下，没有关注路面。

拉姆西说：“即使驾驶员注意力完全集中，反应肯定也不快，因为你预计机器会处理这一情况。你不知道什么时候应该夺过控制权。”

华盛顿大学法学教授瑞恩·卡洛（Ryan Calo）表示，虽然现在无法认定原因，但视频并没有显示事故无法避免。“认为这段视频可以免除Uber责任的想法肯定是错误的。”他说。

美国国家交通安全委员会已经获得这段视频，并将展开调查。

Uber周一表示，该公司将在匹兹堡、旧金山、多伦多和大菲尼克斯地区的所有公开路面上暂停测试无人驾驶汽车。波士顿无人驾驶创业公司NuTonomy也应当地政府官员的要求暂停测试。(书聿)