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“过气网红”亿航美国分公司申请破产

“过气网红”亿航美国分公司申请破产
2018年03月22日 14:01 雷锋网
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亿航 184亿航184

　　雷锋网消息，曾以亿航184载人无人机火爆朋友圈的亿航，其美国分公司已于去年底在加州申请破产。

加州法庭公布的信息截图加州法庭公布的信息截图

　　根据法庭公布的信息，此次破产申请提交于当地时间2017年12月29日，公司资产在10到50万美元之间，而债务高达100到1000万美元。

　　知情人士向雷锋网透露，亿航美国分公司申请破产的原因包括：

　　1、消费类无人机由于产品质量的问题，基本上销售不出去。渠道里的货基本都给退回来了。所以他们退出消费市场了。

　　2、公司欠了美国房东（办公室）一百五十万美金，被告了。

　　“网红”亿航发展历程

　　亿航于2014年4月在广州成立，早期推出的Ghost无人机，特色在于使用手机app操控。这款无人机后来登陆海外众筹网站Indiegogo，获得86万美元的成绩。

　　不过真正让亿航成为网红的并不是消费级产品，而是一款载人飞行器——亿航184。2016年1月，亿航在CES上发布了首款载人飞行器，受到中外科技媒体广泛报道。

　　也因此，亿航被FastCompany评为2016最佳创新公司，并登上了美国百年杂志《大众机械》的封面。

　　但名声大噪的同时，这款产品让亿航饱受质疑，质疑点主要在于可实现性、安全性以及法律问题上，不少人认为亿航发布这款产品就是为了给资本方一个交代。

　　喧嚣过后，亿航试图推动产品的商业化落地，在2016年5月宣布获得“美国领先的生物科技公司”LungBiotechnology1000台定制版的亿航184订单，打造专门用于器官移植运输的“人造器官移植运输飞机（MOTH）”系统。2017年2月，迪拜城市道路交通局局长宣布，将采用亿航184载人自动飞行器作为“无人机的士”，于当年7月开始试运营，然而外媒评价其噱头大于实用。

　　2016年12月，亿航被曝大规模裁员，人数达70人（对于亿航的体量来说这并不是小事），暴露了公司存在的问题。

　　上月，亿航CEO胡华智亲自试驾184的视频曝光，近期亦有无人机表演和无人机送血等应用的报道，但传播和声量早已大不如前。

　　截止目前，亿航一共宣布获得过两轮融资，分别是2014年12月获得由GGV纪源资本领投的1000万美元A轮融资，以及2015年8月获得由金浦投资领投的4200万美元B轮融资。此后再无融资消息公布。

　　雷锋网在此前的文章《昙花终有凋谢时，看不懂的亿航低电量返航了》曾分析，无人机本质上是技术驱动而非营销驱动的产业，大疆积极推出新品以及新技术在产品上的应用，取得的成绩也证明了这一点。亿航的昙花一现，是借力了整个产业兴起之初不成熟的冲动红利。现在产业已经走向理性回归技术和价值。

　

无人机亿航破产
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