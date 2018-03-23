IBM被指年龄歧视：裁减40岁以上员工 聘用千禧一代

新浪科技讯 北京时间3月23日凌晨消息，非营利民间新闻机构Mother Jones和Pro Publica在进行调查后发现，IBM对老员工采取了裁员和强迫退休措施，目的是引入“千禧一代”年轻员工。

在对数十名前IBM员工进行调查后，这两家新闻机构周四发布报告称，IBM不仅采取了系统性裁减40岁以上员工的措施，而且正在专注于聘用年轻人员。Pro Publica估测，过去5年遭到IBM解聘、裁减或强迫退休的40岁以上美国雇员总数高达2万人，在期间丢掉了在该公司的工作的人员总数中所占比例高达近60%。

“直到最近一段时间以前，年龄歧视都是跟性骚扰一样的公开秘密。” 同等就业机会委员会（Equal Employment Opportunity Commission）代理主席维多利亚·利普尼克（Victoria Lipnic）向Pro Publica说道。

报告指称，IBM想要变成一家“更年轻”的公司，因此该公司正在重点发展新技术和聘用年轻职员。此前，IBM在2014年强调其将大规模转向所谓“CAMS技术”，即云服务、大数据分析、移动、安全和社交媒体。报告提供了来自一份幻灯演示片的图片，该幻灯片将“千禧一代”称作天生适合发展“CAMS技术”的年轻专业人才。

IBM被指将老员工作为裁员目标，强迫其提前退休，并在面试时对其采取更苛刻的评判态度。

许多前员工都公开表示，他们曾在IBM公司内部或在新技术领域中寻找新岗位，但仅有少数人找到了工作。许多人都表示，整个行业中年龄歧视的问题普遍存在。

IBM发言人则向Pro Publica发出声明称：“我们对公司和职员在时代更替之间自我重塑的能力感到骄傲，同时也一直都遵守法律规定。正因有此能力，才令我们成为了不仅生存了100多年、而且还取得了繁荣发展的唯一科技公司。”（唐风）