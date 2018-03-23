新浪科技> 业界 > 正文

IBM被指年龄歧视：裁减40岁以上员工 聘用千禧一代

IBM被指年龄歧视：裁减40岁以上员工 聘用千禧一代
2018年03月23日 07:00 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 北京时间3月23日凌晨消息，非营利民间新闻机构Mother Jones和Pro Publica在进行调查后发现，IBM对老员工采取了裁员和强迫退休措施，目的是引入“千禧一代”年轻员工。

　　在对数十名前IBM员工进行调查后，这两家新闻机构周四发布报告称，IBM不仅采取了系统性裁减40岁以上员工的措施，而且正在专注于聘用年轻人员。Pro Publica估测，过去5年遭到IBM解聘、裁减或强迫退休的40岁以上美国雇员总数高达2万人，在期间丢掉了在该公司的工作的人员总数中所占比例高达近60%。

　　“直到最近一段时间以前，年龄歧视都是跟性骚扰一样的公开秘密。” 同等就业机会委员会（Equal Employment Opportunity Commission）代理主席维多利亚·利普尼克（Victoria Lipnic）向Pro Publica说道。

　　报告指称，IBM想要变成一家“更年轻”的公司，因此该公司正在重点发展新技术和聘用年轻职员。此前，IBM在2014年强调其将大规模转向所谓“CAMS技术”，即云服务、大数据分析、移动、安全和社交媒体。报告提供了来自一份幻灯演示片的图片，该幻灯片将“千禧一代”称作天生适合发展“CAMS技术”的年轻专业人才。

　　IBM被指将老员工作为裁员目标，强迫其提前退休，并在面试时对其采取更苛刻的评判态度。

　　许多前员工都公开表示，他们曾在IBM公司内部或在新技术领域中寻找新岗位，但仅有少数人找到了工作。许多人都表示，整个行业中年龄歧视的问题普遍存在。

　　IBM发言人则向Pro Publica发出声明称：“我们对公司和职员在时代更替之间自我重塑的能力感到骄傲，同时也一直都遵守法律规定。正因有此能力，才令我们成为了不仅生存了100多年、而且还取得了繁荣发展的唯一科技公司。”（唐风）

IBM裁员
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有