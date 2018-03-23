亚马逊发布无人机新专利 可根据人类手势送货

新浪科技讯 北京时间3月23日凌晨消息，最近，亚马逊申请了一个有关无人机的新专利。据该专利介绍，此无人机可以对人类的手势和行为做出响应，比如挥手、指向、闪灯、和讲话等。

该专利的申请时间是2016年7月，并于本周公开了出来。据该专利描述；“人类包裹接收者可以使用手势与无人机进行交流，以帮助无人机沿着路径达到送货点。”该专利中演示了此无人机的“驱赶”模式，当该无人机识别到“驱赶”手势时，即会不再靠近手势发出者，并调整其运动的速度和方向。而当它识别到“欢迎”的手势时，该无人机则认为应该给手势发出者送货。

此项专利还展示了该送货无人机的其他细节，包括交流、导航、手势识别、和送货模块等。同时，该无人机还配备了多个传感器和摄像头，包括光线感应器、距离感应器、可见光摄像头、红外摄像头、和听觉感应器等。

虽然该专利看上去很厉害，不过终究还只是一个专利，目前还不确定专利中描述的无人机会不会被生产出来。亚马逊曾发表多个后来并没有实现成产品的专利。

值得一提的是，能对人类的行为做出响应的无人机概念并不新鲜。三星同样也发表过类似可以检测人类脸部表情和手势动作的无人机专利。大疆的Spark系列无人机就能对人类的挥手动作做出响应。（小宝）