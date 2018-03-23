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蓝标被辞员工道歉后再发声：公司故意抹黑本人形象

蓝标被辞员工道歉后再发声：公司故意抹黑本人形象
2018年03月23日 00:41 新浪综合
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　　蓝色光标员工发文称遭遇强行辞退 控诉公司坑害员工

　　蓝色光标：不存在大规模裁员 将按法规处理涉事员工

　　来源： 公众号有点自我

　　1

　　妈妈打电话，问我工作还顺利吗？我像往常一样回答，挺好的。

　　这些事情，我不敢和父母说，感谢男友寸步不离的陪伴。

　　至于为什么删稿子，发致歉函，蓝标方面认为文中提到的“大裁员”和“高管内斗”给公司造成了影响，证监会给蓝标方面发了问询函。

　　公司持续在这一点上给我们施压，认为我们给公司造成了损害。但我们认为稿子反映的实质问题是蓝标逼迫员工辞职的行为，本文之所以引起社会反响，也正恰恰因为蓝标的这种行为遭到了曝光。

　　文中个别评论内容，并不会对蓝标造成侵害。但最终，为了谨慎地应对蓝标方面的所作所为，我们还是在各种压力下为此做出了让步。

　　这是我们为什么删文道歉的原因。

　　我们从来没有对其他事实做出让步。

　　至于发的声明稿的内容大家都有自己的判断，我就不多说什么了。

　　过程中我们感受到的是一种压力，经历过类似谈判的人应该能了解这种感受。我和男友都是第一次经历这种事情，年龄加在一起可能还没有对方一个人大，在气势和谈判策略上都不占上风。

　　这些天持续性的感觉到傲慢、虚伪等人性中丑恶的一面。

　　“给你们最后五分钟的时间考虑，删除文章并致歉，否则蓝标就要采取行动了。希望你做事情考虑后果，也好好考虑你朋友。”

　　最终和蓝标方面达成了几点共识：

　　1。将文章删除，并发致歉声明，这个是蓝标方面提出的前提

　　2.24小时内公司调查清楚、让HR跟我致歉，并就劳动问题做出法定赔偿

　　3。如其他同事有类似劳动关系问题，公司将开放解决通道

　　4。蓝标高管将原邮件撤回并重新补发达成共识的新邮件

　　3月15日下午与蓝标达成共识来自有点自我00：0003：06

　　第一条我们做出了妥协，事态发展大家也都看到了。

　　第二条和第三条截至发文前还没有什么实质进展。

　　2

　　但让人原地爆炸的是第四条。

　　第四条实际上是希望蓝标不要来抹黑我，保护我的隐私。非常遗憾，在我们删除文章、发了声明之后，还是看到Oscar发了这样的邮件，通过一些不实描述对我进行了抹黑。

　　“屡次遭客户投诉、不思进取、在不到一个月之内的有超过10次以上的迟到早退乃至旷工记录。。。。。。”这样的说法显然不是我们我们达成共识的内容。关于提到的问题，下文有详细说明。

　　其措辞之激烈，言语之针对，让我不敢相信这是一封上市公司CEO写给全员的邮件。

　　我们再来看看另一位高管的措辞。点名到姓，直接开黑。

　　外部媒体以高管的邮件内容作为了该事件的总结和收尾，我无能无力。

　　多次和公司协商，要求恢复我的名誉，给出补充说明，但均得到了否定的回答。让人体会到了大公司的傲慢。

　　蓝标方面所持无外乎以下几个观点

　　1、事儿是你们挑起来的，蓝标也受到了伤害，蓝标没有义务来做这个事情

　　2、如果要追究这些，我们也会考虑追究你们的责任

　　3、建议还是不再对外发声，等事情过去就好，个人名誉真的没那么重要

　　4、如果你主动离职，我们也会给你赔偿

　　5、对于你这段职业经历做出中性客观的评价（一说中性偏正面），协助新公司做好背调

　　6、当然，这一切都是为你好

　　完美的逻辑三连，看起来滴水不漏，条件看着也很优厚。

　　无论我们做怎么样的争取，对方的回答始终没有离开上面的这个逻辑。这一周的时间，很煎熬；这一周的沟通，也很低效。

　　这很蓝标。

　　当然，我也不会在这件事情上妥协。

　　名誉和真相，很重要。

　　3

　　我们就蓝标方面提出的问题，已经搜集好了相应证据。

　　就考勤问题来说，我已经保留了系统能查到的全部打卡记录截图。截至2月，上下班时间有一部分都因工作原因显示为非正常考勤，但是审批结果均为通过，我也每月按时收到如数的工资。

　　三月份的考勤还未审批，其中几天非正常的记录我也已经给出具体因工作原因的合理解释。相信这部分记录也是蓝标要重点“解释”的。

　　至于屡遭客户投诉、员工关系不和等，我没有接收到合作方和同事给我的直接反馈。人不可能证明不存在的事实，就见招拆招吧。

　　我从来不认为我的工作能力、工作态度有问题。在蓝标的两年，每年的13薪能足额拿到，两年连升三级的快速成长也让我很感激公司。

　　也详细给大家说一下我们部门的具体情况。跟随领导到了新部门之后，部门一直没有太多实际业务。

　　我们部门是新业务拓展组，这个部门是什么，未来要做什么，都很难一句两句说清楚。

　　上次直属领导和我谈的时候，里面提到，“内部如果有合适的机会的话，你也看看”。也能从侧面证明这名领导对我的工作能力还是持偏正面态度的。

　　一个邮件里被描述成这样的员工，不配做蓝标人，甚至不配做职场人的员工，蓝标其他部门也能接受吗？

　　同时第一句，作为对我工作情况最为了解的直属领导，他也觉得公司对我进行补偿也是需要的。

　　部门有部门的情况，这些我都理解。我向来的观点是，裁员，可以，但逼着员工自己辞职，这不是耍流氓吗？

　　4

　　目前已正式收到了公司的辞退通知书，劳动关系这个问题我会以劳动仲裁的方式来进行。

　　公司迟迟不肯给我个明确的说法，就连最后这个辞退通知书中，也没有写我到底是因为什么原因被公司辞退的。我猜，应该是公司还在找其他理由。

　　最后这句话“我已收到并同意”如果签下字的话，可能劳动仲裁的时候公司会说这是我们协商一致的。到了这个时候，还能遇到这样的细节，也是不知道该说什么好。

　　这里说一下，这家叫多盟的公司归属在蓝色光标传媒集团。我之前所在的北京蓝色光标数字营销机构属于蓝色光标传播集团。可以说，我始终都是蓝标的一份子。

　　反复努力沟通了一个星期，最终换来了这个辞退通知书，真是可笑可笑。

　　5

　　个体再小，也有发声的权利。

　　每个人的声音都应该被听到，最近我也看了一些网友的评论。

　　知乎用户Fiona的回答

来自知乎用户刘卿的回答来自知乎用户刘卿的回答
网上对这个事件的评论也很多，大家可以自己去看。网上对这个事件的评论也很多，大家可以自己去看。

　　此外，我们的后台留言中，也有一些蓝标的朋友反映了劳动关系问题。

　　放一部分大家让自己分辨，还有一些尺度太大，或者涉及个人信息的就不放了。

实习生见到的蓝标内幕，HR的常规操作是闭口不提辞退费。实习生见到的蓝标内幕，HR的常规操作是闭口不提辞退费。

　　当然，也有正能量，比如这位网友所说的整个组被裁掉，还拿到了赔偿金。如果这事属实，蓝标某高管内部邮件说公司没有任何裁员，是不是对“裁员”这两个字有什么误解？

这条堪称最全套路集锦，看着让人痛心。这条堪称最全套路集锦，看着让人痛心。
这个如果是真的，公司不但涉嫌违法而且还不人道。这个如果是真的，公司不但涉嫌违法而且还不人道。
也有老蓝标人站出来这么说。也有老蓝标人站出来这么说。

　　6

　　根据我们之前的沟通结果，蓝标方面应该已经准备好了所谓证据。这几天，蓝标也有充足的时间准备。

　　我想说，这次我们不会再退缩了，无论发生什么，我们都已经做好了最坏的打算。

　　在蓝标的这段时间，工作上还算是勤勤恳恳，加班到再晚，我也没有抱怨过什么。但如果离开公司的时候，得到的是这样一个评价，我觉得是不能接受的。

　　我决定为自己而战，为自己脆弱的名誉而战。

　　如果将来我有了自己的公关公司，大概不会像蓝标这样处理公关危机。

　　真诚而非算计，实事求是而非强词夺理，正面回应而非顾左右而言他，解决问题重塑信任而不是简单掩盖问题。

　　7

　　最后，我还是希望蓝色光标方面能立即停止侵害并致歉。

　　Oscar说原则问题他绝不妥协，可我也有我的底线。

　　最后的最后，也希望大家回到事情的本质。

　　希望蓝色光标就HR暴力裁员，是否存在离职员工赔偿不合理等问题做出调查和正面回复，这是公众最想了解的。这也是蓝标需要真正面对的问题，希望你们能给拿出让公众信服的说法。

　　而不是通过抹黑我的个人形象，来合理化HR涉嫌非法暴力开除我的行为。

　　你说这只是个案，大家相信吗？

　　蓝标太大，大到不敢正视自己的问题。我觉得，一个公司不论做到多大，最怕的是价值观出了问题。

　　比如某一些公司赚了不该赚的钱，一些公司则省了不该省的成本。

　　劳动者是弱势的，但我们也永远要记住，我们越弱势，自己的权益就越得不到保障。

　　本来希望能体面的解决好这个事情，但现在看来太难了。

　　他强任他强，清风拂山岗，他横由他横，明月照大江。

　　和大家共勉，我们也会奉陪到底。

蓝色光标道歉
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