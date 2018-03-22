民航局适航司司长：拟制定无人机适航管理标准体系，正在调研

澎湃新闻记者 姚晓岚

中国民航局正在调研无人机运行风险的适航标准和适航管理体系。 视觉中国 图

针对快速发展的无人机市场，中国民用航空局（下简称"中国民航局"）计划制定基于运行风险的适航标准和适航管理体系，目前这项工作刚刚开始，处于调研阶段。

3月22日，中国民航局适航司司长徐超群在2018民用无人驾驶航空器发展国际论坛上透露了上述消息。

据徐超群介绍，目前中国无人机生产企业达650家，无人机登记数量达18万台，无人机用户数量达17万。值得注意的是，中国无人机市场份额已占据全世界市场份额的70%。

徐超群表示，自2014年以来，中国无人机产业市场快速发展，无论是无人机出货量还是产值均呈线性增长。从他提供的图表数据可以看到，从2015年至2017年，中国无人机市场规模从15.2亿元上升至35.4亿元，截至2017年，无人机出货量达52万台。

不过，徐超群也坦言，目前中国无人机适航管理面临三大挑战：一是管理规章欠缺，适航标准、专业技术标准空白；二是机型多、技术更新快、运行环境复杂；三是局方人力资源不足，业界人才储备不够，缺乏经验。

为应对上述挑战，中国民航局计划基于最大起飞重量、视距范围、运行环境、无人机型号和技术、运行区域等进行综合的风险评估，制定基于运行风险的适航标准和适航管理体系。

据徐超群介绍，该体系将包括风险评估、事中管理、诚信体系、罚则、事前批准五个方面，局方参与程度逐个递增，对无人机的运行限制逐个递减，建立系统化、一体化、与运行风险相结合的管理。

“目前这项工作正在做调研，刚刚开始。”徐超群透露。

对于未来的无人机适航管理，徐超群称，中国民航局将利用物联网技术、大数据技术、区块链技术等，进行运行风险评估，面向"智慧化、数据化、生态化"方面发展，建立适航管理体系和标准体系，促进产业健康可持续发展。

其中，智慧化，即随着信息技术的发展，在适航管理中借鉴其他智慧新技术；数据化，即充分利用大数据，开展基于大数据的运行风险评估；生态化，即根据市场需求定政策，政策为产业的生态化发展提供服务支持。