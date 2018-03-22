Uber自动驾驶撞死行人视频：撞车前测试人员在开小差

Uber自动驾驶撞死行人视频公布：撞车前测试人员在开小差澎湃新闻记者 包雨朦

3月22日，美国亚利桑那州坦佩市警方公布了Uber自动驾驶汽车撞死行人一案事发前的视频记录。

这段时长21秒的视频，包含了车内和车外的画面。在车前道路的画面中可以看到，当行人推着自行车出现在画面中时，车辆距离行人还有较长一段路。

而坐在驾驶座上的测试安全员并没有密切关注着道路状况。在事发前15秒左右的时间，他大部分时间低头注视着方向盘的右下区域，时不时望向窗外。当车辆撞上行人的一刻，安全员才突然发现状况。

硅谷自动驾驶初创公司Drive.ai联合创始人王弢向澎湃新闻记者指出：“至少从这段视频内容来看，Uber 自动驾驶车的激光雷达应该早就看到行人了。”

至于为何当时车辆未能及时作出应对，王弢表示，如果系统运行正常的话，至少会刹车，有可能是跟踪没做好，或者是决策出错。具体原因的分析还要等美国交管局公布更多信息。

3月19日，网约车公司Uber在美国亚利桑那州坦佩的一辆路测无人车，撞死了一位横穿马路的49岁妇女，这是全世界第一宗无人车撞死行人的事故，事故引发了全球舆论震惊。