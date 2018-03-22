美国在自动驾驶领域的领先地位或被中国取代

新浪美股讯 北京时间22日消息 《亚洲时报》（Asia Times）报道称，美国亚利桑那州优步（Uber）自驾车撞人事故葬送了美国公司想引领全球无人驾驶技术的美好愿望，中国很有可能取而代之。

据美媒20日报道，美国亚利桑那州坦佩市发生全球首例自驾车撞死人事故。当时一位名叫Elaine Herzberg的女子正穿行马路，被时速65公里的自驾车撞致身亡。

这一悲剧使无人驾驶技术在美国人心中的地位大大折扣，很多研发被叫停。《亚洲时报》认为，郊区交叉路口设计不规范、不便利、模糊不清是造成车祸的主要原因，这样的设计即便是对普通司机而言也很危险。

报道指出，“要进一步推动该技术的发展，离不开实体基础设施，而且不与基础设施生产部门建立联系，开展科研毫无意义。如果没有类似像中国目前在建的基础设施，那么计算机技术本身是无法解决这些问题的”。

该报还引述美国专家称，“如果去中国，您会看到那里的基础设施是如何快速发展的。中国在人口聚居之前建造整座城市。而这些城市所有的基础设施在美国是无法想象的”。

报道指出，除这些发达的基础设施外，中国还拥有心理优势。报道称，“中国人从传统社会迈进现代化的社会，他们的一生都在创新。而且，相比美国人或欧洲人，他们对新技术的认可程度更高，因为他们没时间去适应旧事物”。