大疆寻求至少筹资5亿美元 回应：尚无融资消息宣布

【TechWeb报道】3月22日消息，据国外媒体报道，知情人士透露，全球最大的非军用无人机制造商大疆创新科技有限公司，目前正与投资者协商，在上市之前融资至少5亿美元。

他们表示，大疆将通过新股权和新债的组合获得融资，估值约为150亿美元，几乎是2015年估值的两倍。

此举旨在充分利用投资者对中国科技股的强劲热情，市场对商用无人机需求的快速增长。目前，中国科技股已将估值推高至许多企业的高水平。

三名知情人士中有两人表示，总部位于深圳的大疆计划在农业、能源、建筑和无人机等领域扩大无人机市场，另外还有用于基础设施检查。

一位知情人士说， 此次募资可能在5亿至8亿美元之间。

他们补充称，大疆占全球商业和消费者无人机市场份额的70%，希望在未来几个月敲定这笔交易。大疆计划中的香港或大陆上市可能会在明年开始。

不过，随着美国总统唐纳德·特朗普周四宣布对中国进口商品征收关税，大疆的业务可能会受到影响。由于担心无人机可能被用来捕捉敏感信息，无人机技术往往会引发额外的审查。

2015年，大疆当时最畅销的消费者无人机“幻影”(Phantom)在白宫草坪上坠毁，一时间让大疆公司成为新闻媒体的头条。去年8月，美国军方命令其成员停止使用大疆无人机，原因是“网络安全漏洞”。自那以后，大疆加强了无人机的数据安全。

大疆的一位女发言人在一份邮件声明中表示，该公司没有任何准备宣布的筹资事宜，现在也没有计划上市，但是没有进一步详细说明。

2015年，大疆从硅谷风险投资公司Accel Partners筹集了7500万美元，当时估值约为80亿美元。一位人士表示，去年，该公司的估值已经增至100亿美元。

2006年，大疆科技首席执行官汪滔创立了该公司，得到红杉资本中国的支持。大疆科技是全球收入最高的无人机制造商。今年1月，该公司总裁罗镇华被媒体援引称，大疆2017年销售额可能超过180亿元(29亿美元)。

据知情人士透露，大疆去年的利润约为50亿元。

大疆的竞争对手包括中国的Yuneec，由英特尔、法国Parrot、波音和洛克希德马丁(Lockheed Martin)的子公司支持。

今年，全球无人机方面的支出可能会达到90亿美元,预计在未来五年，将以30%的复合年增长率增长。据研究公司IDC估计,超过一半的支出是对商业使用无人机。

The Information最先在周二报道了大疆创新最新筹资计划的一些细节。（编译/露天）