经济学人：中美科技领域巅峰一战 中国优势逐步成型

【编译/观察者网 徐乾昂】担心“中国技术威胁”，美国总统特朗普在上周喊停“博通（Broadcom）收购高通（ Qualcomm）”的交易。这事传到小伙伴英国的耳中，他们格外上心：在科技领域的博弈，中国如今势头正猛，特朗普你能不能有点远见？

这还是经常不放过任何中国“黑料”的《经济学人》，在当地时间3月17日发表的“封面故事”。

以《问鼎科技领域之战》为题，英国人指出，中美之间的技术差距越来越小，有些地方还被中国超越；文章拿“收购案”为例，向特朗普发出警告：不要计较微利，要顾全大局。

《经济学人》封面

巅峰之战，中国优势逐步成型

文章开头直接将睡梦中的美国人拍醒：“如今世界科技领域的格局，已经不是美国动脑、中国出力拉！”美国必须重新审视现在中国人的优势在哪儿。

《经济学人》终于明白，“珠江三角洲不再只是一个组装手机的地方”。一边是“每况愈下”、“自身难保”的Facebook，另一边则是市值加起来已经超过1万亿美元的阿里巴巴、腾讯。这让他们成功挤进科技领域所谓的“六人众”里。

图自经济学人 下同

不仅如此，中国企业在海外的“扩张”很受关注。中国移动通讯终端企业传音控股，已在2017年超过韩国三星，以40%的市场占有率，笑看整个非洲市场。印度第三方支付电子商务公司Paytem，背后就有阿里巴巴的资金支持；去年，腾讯的领投，让印度尼西亚出行软件巨头Go-Jek获12亿美元融资。

这几家企业风光无限，背后是百度、京东、跳动科技等中国企业的虎视眈眈，“期待出头之日”。《经济学人》认为，这样高强度的竞争模式，拉近了中美之间的差距。

中国已经成为世界上人工智能AI科研人员最密集的国家之一。中国有460万刚刚毕业于科工专业的研究生，人口只有中国四分之一的美国，在这个数据上与中国相比，只有其八分之一的量。

此外，这比世界上任何一个国家都多，中国有8亿网民。这对于人工智能、大数据来说，中国简直是坐拥在数据宝库之上。中国近几年在云技术上“爆炸式”的发展，也是得力于此。华为据中国贵士移动数据公司（QuestMoblie）指出，中国目前的入网终端设备，是美国的三倍。

图自亚欧集团（Eurasia Group）

最后，世界超级计算机500强排名中，中国占据其中202席（35.4%），目前排世界第二；美国的143套机组，只占了29.6%，连前三都没有进。此外，尽管很多中国的超级计算机用的是美国制造的芯片组，但现在不乏有“神威·太湖之光”这种“真·国产货”。《经济学人》写道，这不仅仅是技术过硬，还凸显中国决心。

神威·太湖之光”超级计算机（来源：视觉中国）

上述这些，和“买卖电视机、玩具”有着天壤之别。中国领悟到了科技领域竞争的核心，即信息技术的把控——这也是从制造业、物流（甚至是大规模杀伤性武器系统）日后能否突飞猛进的基础。一国想要在科技领域称霸，必须拥有强大的政府支持，在这点上，中国现行的管理机制，优于特朗普的美国。

美国“计较微利而无视大局”

报道称，中国政府将“企业”、“消费者”、“政策”三者有机结合。华盛顿战略与国际研究中心（CSIS）管这个叫“健全治理（robust governance）”，实际上和美国著名技术哲学家芬伯格教授（Andrew Feenberg）提出的“技术体系（technosystem）”概念类似。说得通俗点，就是中国找到了“技术”、“市场”、“管理”之间的平衡点。

亚马逊 芬伯格教授和他的著作 图自

为了说服小伙伴，《经济学人》接连抛出这两个生僻的概念，目的并不是向美国重申“技术”和“市场”的重要性，而是告诉特朗普，中国的优势恰恰在“管理”。

中国政府用一双“隐形的手”自上而下扶持着科技科技领域的飞速发展。中国曾宣布要“引领高速铁路（HSR）技术”，如今已拥有世界60%的HSR市场；中国在2014年呼吁万众创新，截止2017年，中国企业孵化器数从1400（2014）飙升到8000个。

“复兴号”高铁在北京南站 @视觉中国

文章写道，就此来看，“中国制造2025”、《“十三五”国家信息化规划》等政策、计划，想要实现也只是时间问题。

然而美国2015年研发费用占政府支出的0.6%，这是1964年数据的三分之一；特朗普2019年的财政预算已出，他要在2028年之前削减42.3%的非国防弹性预算——这恰恰是科研领域的经费来源。

将技术发展的重任交付给私企们，美国政府却在近年来，以“国家安全”为由，接二连三地叫停企业的并购、收购计划。就拿“博通收购高通”一事来说，经济学人表示惋惜：“两家企业的构成和中国一点关系也没有（观察者网注：实则与华为有少量业务重合），却强行咬定其中有中国威胁的成分”。究其原因，正如华尔街日报此前的评论所述：美国政府担心博通在收购后高通后，会往研发领域投入更少的钱，从而不仅让中国占据技术上的先手，还会造成美国运营商“被迫使用华为设备”的局面。

博通华裔美籍CEO陈福阳此前与美国总统特朗普共同出席新闻发布会 图自商业内幕

对此，《经济学人》表示，这是特朗普的将“中国威胁论”，笼统并入“保护主义”的体现。若要“遏制中国的发展”，美国需要的有一个全局观的判定，而不是简单“膝跳反应式”的接招；目前的特朗普，有点“目光短浅”的表现，在和中国的抗衡中，有点“计较微利而无视大局”。

总的来说，中国的技术系统更紧凑、更有协调性、更有政府导向性。这套管理体系也获得别的国家的追捧，例如越南的《网络安全法》草案、新加坡国会在今年2月通过的 《网络安全法案》等，均效仿了中方的管理体系。

新加坡这条法案从去年7月提起，刊登报纸头条征集民众意见 图自海峡时报

“科技冷战”行不通，要走“硅谷模式”？

“批评”完后，《经济学人》给美国上起历史课。上世纪50至60年代，为与苏联的俄抗衡，加之对日本技术升级的畏惧，美国政府介入了资源自由分配的原则——往教育、科研、工程领域注入大量的资金。“这和现在的情景差不多”，但经济学人表示，“只不过现在的中国，是当时两股力量扭在一起的两倍之多。”

美国在上世纪60年代提出的登月计划 图自维基百科

这并不是暗示美国要和中国开启“技术竞争”。全球最大的政治风险咨询公司欧亚集团主席伊恩·布雷默（Ian Bremmer）警告：由地缘政治而造成的两极分化，加之两国分别拥有庞大的技术贮备，这很可能会造成“科技冷战”的局面，在产品、准则、规范、技术标准上互相施压制衡。

《经济学人》认为这种情况不会发生，因为在和中国技术系统的对峙中，美国并没有这个条件去模仿中国模式。所以，英国人给美国开出最终的药方：遵循“硅谷模式”，即更加对外国人才的流入更加开放包容。

文章总结道，虽然这场科技领域的巅峰对决中，一些美国企业必然会输，但华盛顿必须把握好自身的优势，和日本、欧洲抱团，才能力争在和中国的竞争中，把中国甩在身后。

围绕科技领域角逐的话题，这已经不是《经济学人》第一次为美国操心。这份以“诋毁中国”出名的英国著名政经周刊，在今年2月发表了文章，根据十项指标在中美两国科技产业之间作了一次全面比较，对美国既是一记当头棒喝。在3月初，《经济学人》再以“人工智能”为话题，称在AI皇冠上钻石的比赛中，中国与美国的差距将越来越小。

面对这次“特朗普阻止博通收购高通”的事情，观察者网专栏文章指出，“本次收购给中国最大的启示就是，如果把中国产业升级的希望寄托在从美国收购先进技术，很可能会竹篮打水一场空。另外，美国官员和媒体习惯性把锅甩给中国的做法也值得我们警惕，这背后这恐怕有更多的政治因素在里面，毕竟把中国作为威胁，非常符合当下美国的政治正确。