百度获北京自动驾驶T3级别路测号牌 可进行公开路测

新浪科技讯 3月22日上午消息，北京市有关部门在经过封闭测试场训练、自动驾驶能力评估和专家评审等系列程序后，向百度发放了北京市首批自动驾驶测试试验用临时号牌。

资料显示，北京自动驾驶测试试验用临时号牌共分为T1至T5五个级别，百度此次拿到的5张T3牌照是国内迄今颁出的最高级别。在今日举行的北京市自动驾驶车辆道路测试启动活动上，五辆取得自动驾驶路测号牌的百度Apollo自动驾驶汽车向媒体进行了展示，并在亦庄周边的开放道路上进行了公开路测。

北京市公安局公安交通管理局车辆管理所副所长刘宝森向百度授予自动驾驶测试号牌

在北京市自动驾驶车辆道路测试启动活动上，北京市公安局公安交通管理局车辆管理所副所长刘宝森向百度授予自动驾驶车辆路测号牌，百度副总裁赵承作为代表出席接受了首批五张号牌，他表示：“此次获颁自动驾驶牌照是北京市政府对百度Apollo的信任和认可。百度一直在致力于搭建持续创新的开放生态，我们希望能够跟更多合作伙伴一道，走出一条具有中国特色的自动驾驶发展之路，打造一个真正安全可靠的人类出行生态。在政策的支持下，相信北京将成为自动驾驶产业新高地。”

五辆百度Apollo自动驾驶汽车取得北京市自动驾驶路测号牌

近期，北京市持续在政策上释放利好，支持技术创新，为国内各地的自动驾驶政策落地起到了“正循环效应”。2017年12月18日，北京市交通委等三部门联合发布了《北京市关于加快推进自动驾驶车辆道路测试有关工作的指导意见(试行)》，这是国内第一部关于自动驾驶的规范，也成为自动驾驶行业的重要里程碑。三个月后，北京市于今日向百度颁发了首批自动驾驶汽车道路测试号牌，这也意味着自动驾驶汽车将正式走向开放路测，助力自动驾驶研发跑的更快。

百度获得北京市首批自动驾驶测试试验用临时号牌

根据规划，北京市组织建设了首个占地200余亩的海淀自动驾驶封闭测试场地，测试场包括城市、乡村的多种道路类型，具有丰富的测试场景和多层次的评测体系。同时，按照相关标准，在北京经济技术开发区、顺义区和海淀区确定了33条共计105公里的首批开放测试道路。北京市强调，在鼓励自动驾驶技术创新的同时，还需确保安全。为此，北京市有关部门设置了严格的自动驾驶车辆路测管理规定。按照要求，所有申请自动驾驶试验牌照的自动驾驶汽车须通过5000公里以上的封闭测试场日常训练和相应等级的能力评估，包括对交通法规的遵守能力、自动驾驶执行能力、紧急情况下人工接管能力等，只有达到了一定能力水平，通过了车辆安全技术检验才能够上路测试。测试驾驶员须通过不少于50小时的培训和训练，能够随时接管自动驾驶车辆。上路前，须通过专家的评估论证；上路后，测试车辆要安装监管设施并上传数据，以确保自动驾驶车辆按规定时间、规定路段进行试验，并随时接受监督。

百度Apollo自动驾驶车辆在开放道路进行测试

北京市申请自动驾驶道路测试的考核极为严格，获得T3级别路测号牌的自动驾驶汽车应具有认知与交通法遵守、路线执行、应急处置等多项综合能力。

百度方面表示，安全一直是百度Apollo开放平台的根基，百度Apollo自动驾驶车在正式上路测试前，都会经过从仿真训练、到封闭场地训练再到开放路段训练的过程，能够在最大程度保障车辆的安全性和稳定性。同时，百度将严格遵守北京市的路测管理规定，配备符合条件的随车测试驾驶员。（辛苓）