谷歌开发区块链相关技术 支持云业务与创企竞争

新浪科技讯 北京时间3月22日早间消息，据熟悉情况的人士透露，谷歌正致力于开发区块链相关技术，以支持它的云业务，并与新兴的初创公司展开竞争，后者利用这种大肆炒作的技术，以新的方式在线运作。

一些公司利用区块链和其他所谓的数字账本，在互联网上安全似记录交易和处理其他数据。谷歌可以利用这一技术向客户保证，其信息存储在支撑云服务的计算机服务器时受到了保护。

其中一位知情人士说，Alphabet的子公司正在开发自己的分布式数字分类帐本，第三方可以用它来发布和验证交易。虽然产品发布的时机还不清楚，但该公司计划提供这款产品，以便使自己的云服务区别于竞争对手。该人士补充说，谷歌同时还将提供一个白标版本，其他公司可将其安装在自己的服务器上运行。

这家互联网巨头还在收购并投资拥有数字分类帐专门知识的初创企业。许多交易尚未公布，该人士说。不过，根据研究公司CB Insights的数据，去年，Alphabet子公司已成为该领域的主要企业投资者，领先于花旗集团和高盛集团。

据另一位知情人士称，在最近几个月，谷歌基础设施团队的几个人一直在研究区块链协议，他们的顶头上司是谷歌云业务主管戴安妮·格林（Diane Greene）。其他几位不愿透露姓名的谷歌内部人士近日表示，云计算业务理所应当在区块链相关服务占有一席之地。

谷歌的一位发言人说。“像许多新技术一样，我们的几个各种团队已经在探索区块链的潜在用途，但猜测任何可能的用途或计划，目前仍为时尚早。”

2016年谷歌开始在云上位一些开发商测试区块链服务。知情人士说，该公司目前正在探索如何用更为广泛的方法采用这项技术。

像区块链一样，数字分账式账本也在支撑着比特币和其他加密货币的发展。它们是通过因特网在数千台计算机上定期更新的数据库。每个条目都由这些机器加以确认，而这些机器可以是公共网络的一部分，也可以由企业私下运营。数字账本的种类很多，区块链只是其中一个。该技术的数据分析范围广泛，涵盖内容从交易到供应链更新，再到数字养猫。

这项技术给谷歌带来了挑战和机遇。分布式计算机网络运行的数字账本可以消除单一公司集中持有信息的风险，虽然谷歌的安全措施严密，但它毕竟是世界上最大的信息持有者之一。分散的方法也开始支持新在线服务，它们正在与谷歌展开竞争。

尽管如此，作为互联网先驱，谷歌拥有认可新的、开放的Web标准的长期经验，已经开始了解这项技术，建立自己的数字账本。不过，知情人士称，谷歌可能另一种类型，以便更容易运行数以百万计的交易。

在最近的一次会议上，谷歌的广告部主管说，他的部门有一个“小团队”正在关注区块链，但他同时指出，现有的核心技术不能快速处理大量交易。一些营销公司已经开始探索如何摆脱业内两大巨头的束缚，在不使用谷歌和Facebook技术的前提下，利用区块链的潜力来促进数字广告的发展。

当Alphabet想跟上新兴技术的发展潮流时，它所采用的方法常常是支持业内的初创公司，并进行小规模的收购来招募人才。根据CB Insights的统计，Alphabet公司下属的风险投资部门GV已经注资于钱包服务商Blockchain Luxembourg公司、金融交易网络Ripple公司、加密货币资产管理平台LedgerX、国际支付提供商Veem，以及现已解散的Buttercoin公司。

到目前为止，其他科技巨头，如IBM和微软公司，正在引领潮流，可提供区块链相关工具，让一些企业利用他们的云服务来建立自己的数字账本。WinterGreen研究公司认为，区块链产品和服务的市场规模有望从去年的7.6亿美元增长到2024年的超过600亿美元。云巨头亚马逊公司正在帮助企业建立自己的区块链应用，Facebook总裁马克·扎克伯格正在密切关注加密货币、加密和其他分散的计算方法。

一批初创公司正试图利用数字账本挑战谷歌的在线优势。一份初创企业白皮书显示，Brave是一款网页浏览器，意欲调整谷歌的Chrome。Brave没有采用有针对性的广告，而是利用区块链技术，让人们为浏览网站付费。BitClave允许人们进行网上搜索，并通过观看广告获得回报。Presearch也在试图利用区块链与谷歌搜索引擎展开竞争。

“你会看到大量研发力量投入其中，令人难以置信，”风投公司纪源资本的执行合伙人杰夫·理查兹（Jeff Richards）说。“每个人都通过互联网和手机上学习，时不我待。”(斯眉)