景驰最新人事变动：金出武雄等专家加入景驰

新浪科技讯 3月22日早间消息，景驰科技今天正式宣布，任命韩旭为公司CEO，吕庆为公司President/CFO，李岩担任CTO，杨庆雄担任公司VP Engineering，原思科大中华区资深副总裁张力加入公司担任VP Operations。前新华人寿保险公司董事长康典出任公司的商业顾问，卡内基梅隆大学教授、美国工程院院士、美国艺术与科学学院院士金出武雄（Takeo Kanade）先生担任公司的技术顾问。

李岩，卡内基梅隆大学电子与计算机工程专业博士，师从机器人研究院的金出武雄教授，曾在Facebook，微软研究院担任资深工程师，是微软亚州研究院前15名员工 。2015年加入神州专车，任无人驾驶团队负责人。

张力，北京大学光华管理学院高级工商管理硕士（EMBA），曾在思科中国工作超过十九年，任思科大中华区资深副总裁、CEO幕僚长。作为景驰科技的运营副总裁，张力将全面负责公司的战略运营、市场拓展、政府及媒体合作、以及无人驾驶业务在中国市场的落地运营合作。

中国商业顾问专家康典，毕业于北京科技大学（原北京钢铁学院），并于1984年获得中国社会科学院研究生院经济学硕士学位。康典是中山大学，对外经贸大学和英国剑桥大学的访问学者，是美国再保险集团顾问，曾任中国国际信托投资公司处长，中国农村信托投资公司（中农信）副总经理，中国包装总公司副总经理，香港粤海企业（集团）公司董事副总经理，粤海金融控股董事长兼总经理，粤海证券董事长，时瑞投资管理有限公司主席兼行政总裁，深圳发展银行（深发展）监事会主席，新华人寿保险股份有限公司董事长及新华资产管理公司董事长。

据景驰方面介绍，在康典的带领下，新华保险成功实现了A+H股同步发行上市，居中国保险市场前三名，并于2014年入围Forbes Global Top 500。康典在中国商业界获得的荣誉包括：2011年中国保险报“中国保险人“；2012年大公报“最有影响力上市公司领袖”，第一财经“年度中国保险人“；2014年中国经营报“年度金融人”，国际金融报“年度创新和智慧先锋“；2015年第一财经“年度中国保险人”，中国经济网”年度10大领军人物“，Arbor CEO排行榜“年度金牌CEO”。

另一位人工智能领域技术顾问，金出武雄于1974年获得东京大学电子工学博士学位，于1992年到2001年担任卡耐基梅隆大学机器人研究所首任所长，培养了200多名研究专家，奠定了卡耐基梅隆大学在机器人领域的学术地位。他的论文总引用高达10万次，并有多项以他的名字命名的技术专利。他自1980年以来在计算机视觉及机器人领域的大量研究为当今的无人车项目奠定了基础，卡耐基梅隆大学机器人学院在1984发明了世界上第一辆无人驾驶的原型车。

金出武雄获得的荣誉包括：美国国家工程院院士、美国艺术与科学学院院士、美国电气与电子工程师学会会士、国际计算机学会会士、美国人工智能协会会士等。他还获得多个奖项包括：京都奖、本杰明富兰克林奖章及鲍尔奖、C&C奖、Okawa奖、ACM/AAAI 艾伦纽厄尔奖、Joseph Engelberger奖、IEEE 机器人与自动化学会奖，以及ICCV Azriel Rosenfeld终身成就奖等。

景驰科技董事会及投资人向外界表态：在韩旭、吕庆，李岩，杨庆雄，和张力新的管理团队的带领下，在商业顾问康典先生和技术顾问金出武雄（Takeo Kanade）教授的指导下，景驰团队将会持续奋斗和创新，早日实现在中国无人驾驶商业化的愿景和使命。