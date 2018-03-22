图灵奖公布！大卫·帕特森和约翰·轩尼诗获奖

相信任何一个计算机专业的人都不会对 RISC（精简指令集）陌生。这次图灵奖获得者就是为RISC发展做出巨大贡献的两个人。

雷锋网 AI 科技评论消息：3 月 21 日，美国计算机协会（ACM）将 2017 年图灵奖授予斯坦福大学前校长约翰·轩尼诗（John L. Hennessy）和加州大学伯克利分校退休教授大卫·帕特森（David A. Patterson），以表彰他们开创了一种系统的、定量的方法来设计和评价计算机体系结构，并对 RISC 微处理器行业产生了持久的影响。

John L. Hennessy

David A. Patterson

详细来说，Hennessy 和 Patterson 为设计更快、更低功耗和精简指令集计算机（RISC）微处理器创建了一个系统化的量化方法。几代的架构师们根据他们的这种方法提取出一些持久、可重复的原则已经被应用于学术和工业中的许多项目。如今，每年生产的超过 160 亿个微处理器中有 99% 都是 RISC 处理器，在几乎所有的智能手机、平板电脑和数十亿台组成物联网（IoT）的嵌入式设备中都可以找到。

此外 Hennessy 和 Patterson 在他们合著的经典著作《计算机体系结构（量化研究方法）》（Computer Architecture: A Quantitative Approach）中详细陈述了他们的见解。他们的这些工作巩固了我们对新处理器架构进行建模和分析的能力，极大地加速了微处理器设计的进步。

ACM 图灵奖，通常被称为「计算机领域的诺贝尔奖」，是由美国计算机协会（ACM）于 1966 年设立，奖项设立的目的之一是为了纪念世界计算机科学的先驱艾伦·图灵（A.M. Turing），并专门奖励对计算机事业作出重要贡献的个人，获奖者必须是在计算机领域具有持久而重大的先进性的技术贡献。由于图灵奖的授予对获奖者要求极高，评奖程序也极为严格，一般每年只奖励一到两名科学家，从 1966 年至今 53 年的时间里也只有 67 位获奖者。

图灵奖获得者将被授予 100 万美元的奖金（2014 年后），由 Google 全额赞助。雷锋网从 ACM 官网了解到，ACM 将于 2018 年 6 月 23 日（星期六）在加利福尼亚州旧金山举行的 ACM 年度颁奖晚宴上正式将图灵奖颁发给 Hennessy 和 Patterson 两人。

约翰·轩尼诗（John L. Hennessy）

约翰·轩尼诗，为 MIPS 科技公司创始人，第十任斯坦福大学校长、Alphabet 公司董事长。

Hennessy 出生于 1953 年。1973 年，他从维拉诺瓦大学获取电机工程学士学位。1975 年以及 1977 年，分别从纽约石溪大学获取计算机科学硕士及博士学位。

Hennessy 于 1977 年成为斯坦福大学的教师。1981 年，他开始进行 MIPS 项目，并研究 RISC 处理器。

1984 年，他利用年度休假的时间创建了 MIPS Computer Systems Inc.，将他研究开发的技术进行商业化。

1987 年，他成为电气工程和计算机科学的 Willard 和 Inez Kerr Bell 教授。

1989 年到 1993 年，Hennessy 担任了斯坦福大学计算机系统实验室主任。

1994 年到 1996 年，他曾担任斯坦福大学计算机科学系主任。

1996 年到 1999 年，他担任斯坦福大学工程学院院长。

1999 年，斯坦福大学校长格哈德·卡斯帕（Gerhard Casper）任命 Hennessy 接任斯坦福大学教务长。

随后 2000 年卡斯帕卸任后，斯坦福董事会任命 Hennessy 接替卡斯帕出任校长一职，并一直延续到 2016 年。在这段时间内斯坦福完成了从一个地区性教育机构到世界顶级大学的蜕变，斯坦福外围的硅谷也成为了世界创新的引擎，而 Hennessy 教授则成为公认的「硅谷教父」。

此外值得注意的是 Hennessy 从 2004 年起便加入了 Google（后来的 Alphabet 公司）的董事会，并于 2007 年担任独立董事。

在 2018 年 2 月，伴随着 Alphabet 公司（Google 的母公司）发布 2017 年财报，还同时宣布 66 岁的 Hennessy 为 Alphabet 的第三任董事长。（雷锋网(公众号：雷锋网)曾经有详细报道：全年营收破千亿美元的 Google，迎来了 20 年来最大的人事变动）

在研究方面，Hennessy 与 Patterson 共同为 RISC 微处理器创建了一个系统的量化方法。同时他们编写的《计算机体系结构（量化研究方法）》（Computer Architecture: A Quantitative Approach），从 1990 年以来一直被广泛用作研究生的权威教材。

另一方面，Hennessy 将 Donald Knuth 的 MIX 处理器更新为 MMIX 做出了贡献。

2004 年，他 1989 年合作的一篇关于高性能缓存层次结构的论文获得了计算机械协会 SIGARCH ISCA 的影响论文奖。

2009 年，Hennessy 再次获得该奖，这次是他在 1994 年合作的有关斯坦福 FLASH 多处理器的论文。

大卫·帕特森（David A. Patterson）

Patterson 出生于 1947 年，于 1969 年从加州大学洛杉矶分校获数学学士学位。1970 年和 1976 年，从加州大学洛杉矶分校分别获得计算机硕士和博士学位。1976 年，博士毕业后，加入加州大学伯克利分校计算机系。

1994 年，当选美国计算机协会会士（ACM Fellow）。

2004 年至 2006 年，任美国计算机协会主席。

2016 年，David Patterson 教授宣布从加州大学伯克利分校退休，学校给他举办了一个退休典礼，纪念他在计算机架构方面的 40 年学术生涯。一年之后，教授公开宣布自己加入谷歌 TPU 团队，谷歌的 TPU 论文中也有他的署名。（雷锋网详细报道：David Patterson教授公开宣布加入谷歌TPU团队，好戏才刚刚开场）

Patterson 教授在伯克利大学带领团队长期进行着 RISC 的研究，对全世界 RISC 处理器的研发和相关应用做出了巨大贡献；他在 2003 年到 2005 年间是美国总统信息技术咨询委员会成员，2004 到 2006 年间任国际计算机学会主席；他还是磁盘阵列 RAID 的研发者之一。

威斯康星大学麦迪逊分校计算机系的主任 Mark Hill 认为，Patterson 教授在计算机架构方面是「20 世纪后 50 年里最杰出的几个人之一」。他同时还表示，Patterson 教授与 Hennessy 教授合著的那本计算机架构书是这个领域近 25 年来最有影响力的教科书。