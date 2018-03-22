特斯拉股东批准马斯克26亿美元股权奖励计划

新浪科技讯 北京时间3月22日凌晨消息，据CNBC报道，一名与会消息人士透露，特斯拉股东在一次投票程序中以较大票数优势批准了向公司董事长兼CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）发放数十亿美元股权奖励的计划。

这位消息人士拒绝具名。特斯拉将于周三晚些时候向美国证券交易委员会（SEC）提交监管文件，届时将披露官方投票结果。

根据这项股权奖励计划，马斯克将在未来10年里分12批拿到总额26亿美元的股权，每一批股权的发放条件都是特斯拉达成关键性的业绩表现“里程碑”。支持者称，该计划将令马斯克与股东之间建立起“盟友”关系，可能有助于大幅提高公司价值。

在此消息传出后，特斯拉股价有所上涨。

“尽管事实是特斯拉的亏损大于人们原本的预期，Model 3产量目标也继续未能达成，但投资者并未为此而感到烦恼。”Loup Ventures管理合伙人吉恩·蒙斯特（Gene Munster）向CNBC说道。“他们认为特斯拉面临着长期的更大机会，并认为那种机会将带来能源获取、储存和使用的‘三重彩’。”

特斯拉董事会在投票前表示，即便马斯克未能达成目标，这项计划也很可能将令股东价值增长，因其可以确保马斯克留在特斯拉，并可促使Tesla Master Plan取得成就，从而令特斯拉成为全球价值最高的公司之一。

如果特斯拉市值达到6500亿美元，那么马斯克最终可能拿到价值最多558亿美元的股票和奖励。该公司目前市值约为520亿美元。

特斯拉的一些大型机构股东支持这项计划，其中包括持股比例为6.4%的T。 Rowe Price。但与此同时，代理权顾问公司Glass Lewis和“机构股东服务”（ISS）则建议股东投票反对该计划，称其成本过高，并可能导致股东所持股票被摊薄。

Glass Lewis认为，这项计划的预付成本绝对值“令人震惊”，并称其可能带来严重摊薄股票的后果。该公司称：“如果这项股权奖励计划获批，那么股东就将承担重大的绝对成本，而该计划所将使用的相对股本数量则更令人震惊。”

“机构股东服务”则表示，这项计划所提供的“未来10年的支薪机会令规模最大、盈利最高的上市公司的顶级高管薪酬计划相形见绌”。该公司还指出，即便特斯拉无法实现持续盈利，马斯克也可因此计划而拿到巨额薪酬。

马斯克及其兄弟凯姆勃（Kimba）都是特斯拉董事会成员，两人均未参与投票。马斯克持有20%特斯拉股份，“机构股东服务”认为这一股份比例已足以让人认为他的利益与股东利益是息息相关的。

此次投票的背景是，特斯拉股价与去年9月触及的历史高点相比已有所下跌，原因是投资者对Model 3的产量问题感到担心。（唐风）