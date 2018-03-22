市场巨大电竞俱乐部生存难

段倩倩

3月16日，中国区《守望先锋挑战者系列赛》开赛。挑战者系列赛是《守望先锋》电竞生态的重要组成部分，每一个选手都寄望晋身《守望先锋》联赛，后者是全球首个由代表全球各大城市战队组成的大型职业电竞联赛。

《守望先锋》是一款命运多舛的游戏，游戏本身诞生在暴雪公司失败的游戏项目“泰坦”废墟之上，承担着暴雪职业电竞生态的重要使命。但是这款游戏高开低走，一度创下中国地区买断制游戏销量的新高，现在也面临着玩家流失、战队转型的问题。

高开低走

《守望先锋》联赛主席NateNanzer称，《守望先锋挑战者系列赛》是《守望先锋》“职业之路”中的重要一环，其标准化的赛制将给《守望先锋》的职业选手提供清晰的职业生涯发展机遇，《守望先锋》职业之路是玩家通过公开争霸赛、挑战者系列赛预选赛、挑战者系列赛，最后进入守望先锋联赛。

《守望先锋》上线一年全球玩家突破3500万，游戏在中国地区售出超过580万份，创下中国地区买断制游戏销量的新高。

暴雪公司并未公布《守望先锋》目前的活跃用户，但一位玩家告诉第一财经记者，2016年游戏刚出来时排队匹配时间极短，往往“1秒进”，最多也不超过10秒钟，到现在往往要等上3到5分钟才能匹配成功，这意味着在线用户数量的下滑。

MY战队为中国各大俱乐部公认实力最强的战队，在《守望先锋》各种赛事屡获殊荣。2017年《守望先锋》OWPS年终总决赛上，MY战队与春季赛冠军1246相逢，最终战胜对手拿下2017年中国守望先锋职业联赛的总冠军，一度被电竞圈誉为王者之师。

而令人唏嘘的是，2017年11月MY宣布因长期处于严重亏损，转型尝试其他电竞，“虽然战队在OW赛场上殊荣无数，但俱乐部仍旧长期处于严重亏损状态，现实的压力成为了压死理想的最后一根稻草，MY战队将即日起转型，尝试同类型的其他竞技游戏。”

3月8日，12支参加中国区《守望先锋挑战者系列赛》的战队投资人、经理齐聚广州，暴雪公司和直播平台网易CC在这里举行了挑战者系列赛发布会。暴雪公司和网易CC对俱乐部的扶持政策、对用户流失的应对措施，成了战队和比赛观众关注的重点内容。

“我们希望《守望先锋》能够成为一个可持续发展的游戏。环境在不断变动，我们也关注今天哪些、哪种游戏比较热门，但暴雪二十多年来坚持的想法是做一个好游戏，我们想要做一个有永恒生机的游戏。我们会在《守望先锋》现有游戏基础上做改善，《守望先锋》是非常适合做全球电竞化的游戏类型，它是双方队伍之间的抗衡，本质上跨越了各个地区的各个受众群体。”NateNanzer接受第一财经采访时称。

网易副总裁张丰翼称，“今年的生态计划我们将配合暴雪在比赛中进一步落实。包括俱乐部的扶持以及战队人才的培养、输送和选手的挖掘、培训等等。”

对于战队转型，张丰翼称在整个电竞产业里，俱乐部战队相当于一个职业或行业。任何企业都有亏损或重组的可能性，行业既有亏损和转型的战队，也有得到资金和赞助商支持的战队。“说支持会比扶持更好一点，我们在支持的时候设计了一个正向回报的体系，我们支持的是发展比较好、有能力向上走得更好的战队。我们和暴雪提供招募队员的各种信息支持和数据支持。”

有人辞官归故里，有人漏夜赶考场。有的战队因亏损转型，但也有投资人看好《守望先锋》电竞赛事并乐意持续投资。SKG俱乐部拥有国内第一支《守望先锋》职业战队，投资人金切糕称，“每个俱乐部情况不一样，他们（MY）迫切地希望有盈利，我们资金压力没有那么大，希望做项目做到极致，而不是不赚钱就不做了。”

市场巨大

Nate对第一财经表示，暴雪和Twith等直播平台合作，后者带来了很多利润上的回报。同时《守望先锋》联赛、产品都获得了不菲回报。游戏内可以买皮肤，游戏外可以买队服。在创造价值这一块，相信《守望先锋》可以在几十年里都产生回报。

2017年，暴雪宣布组建守望先锋联赛，这也是全球首个由代表全球各大城市战队组成的大型职业电竞联赛，首批守望先锋联赛战队出售给了全球7座不同城市，中国上海战队名为“龙之队”，由网易公司买下。

一位俱乐部经理告诉第一财经记者，2017年守望先锋联赛赛位高达2000万美元，圈里流传守望先锋联赛的城市赛位明年会变为7500万美元。

张丰翼对第一财经记者表示，暴雪把体育产业管理运动员的成熟逻辑引入到了电竞中，这个生意已经在其他产业证明了它的成功性，“我们不缺趋势，趋势的成功其实是大势已定的事情，缺的是怎么样少走弯路，从前面产业成功中学到东西，然后让产业发展得到提速，得到更高的成功概率。”

艾瑞咨询发布的《2017年中国电竞生态研究报告》称，随着联盟化与主客场时代的到来，2020年中国电竞生态市场规模将达到200亿，实现五倍的增幅。

“中国电竞和其他行业一样，存在用户基数大的优势，市场也很大。但一个很明显的区别是商业模式的不同。以直播平台为例，中国的直播平台一般是通过送礼品给主播钱，而国外主播一般是通过广告商产生收入。中国广告业没有西方成熟。”Nate对第一财经表示。

Nate同时指出，现在全球发生的共同变化是广告商开始意识到电竞产业的吸引力。“它的受众群体主要是13岁到34岁之间的年轻人，这些人消费能力强，教育背景也很好，并且懂得现有科技产品。但它仍然是观众很难触及的行业，所以可以继续扩张，我觉得在这个方向继续努力，将来利润不只是对现有平台，可以扩展到利益各方。”