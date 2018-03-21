宝马董事谈uber无人驾驶事故:宝马车辆需测试2亿公里

原标题：宝马董事谈uber自动驾驶事故：宝马自动驾驶车辆需测试2亿公里

来源：界面

作者：高迪GD

负责研发的宝马董事傅乐希在回答全球媒体提问时表示，就近期发生的uber自动驾驶车辆测试时撞死行人事件表示遗憾，并重申“自动驾驶技术的最基本要求是安全”，宝马会特别注重自动驾驶技术的安全问题。

近日，美国亚利桑那州一名女子晚间过马路时被Uber自动驾驶汽车撞伤，之后不幸身亡。数据显示，这也是全球首例自动驾驶车辆致行人死亡的事故。

据外媒报道，此次事故发生在美国亚利桑那州坦佩(Tempe)，当地时间上周日晚上，一名过马路的女子与Uber一辆自主驾驶汽车发生碰撞死亡。

“涉案车辆是Uber的自动驾驶车辆之一。该车在碰撞时处于自主驾驶模式，方向盘后有一名驾驶员，”坦佩警方表示。随后Uber官方表示，已暂停自驾车在美国和加拿大的测试计划。警方还介绍，被Uber所用的沃尔沃(Volvo)汽车撞倒的女子当时在推着自行车过马路，显然没有使用指定的人行横道。

不过从目前掌握的消息来看，此次自动驾驶汽车晚间致命的撞车事故还没有准确的定论，也并没有就此否定自动驾驶汽车。但很可能会引发有关自动驾驶汽车规定的问题，甚至是打破原有民众与政府对这项技术建立的巨大信任。

傅乐希强调，宝马将继续加大在数字化和自动化领域的投资，但是“安全性”是宝马最为重视的一个因素。

宝马认识到自动驾驶是一个长期的发展——在目前，传感器和计算器处理能力上都有不足。宝马正在加速研发的脚步，并将在德国慕尼黑建立自动驾驶测试园区，参与测试的车型今年将达到80辆。

傅乐希称，宝马的自动驾驶车辆至少要测试2亿公里以上，任何驾驶形式都不能以牺牲驾驶和乘坐者的安全为代价。

他透露，2021年上市的 i Next是一辆集宝马未来前瞻技术为一身的车型，并且能够实现真正意义上的自动驾驶。