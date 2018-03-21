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宝马今年提高电动汽车研发支出 70亿欧元创历史新高

宝马今年提高电动汽车研发支出 70亿欧元创历史新高
2018年03月21日 18:42 TechWeb
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　　【TechWeb报道】3月21日消息，据国外媒体报道，德国汽车制造商宝马公司今年将把研发支出提高到70亿欧元(约合86亿美元)，达到其历史最高水平。这也是该公司为了在2025年之前将25款电动车型推向市场所做努力的一部分。

　　这家总部位于德国慕尼黑的汽车制造表示，尽管该公司大幅提高了研发费用，但公司预计2018年会将公司税前利润提高到100亿欧元以上，至少与去年持平。

　　宝马还在年度报告中指出，美国市场的贸易壁垒和反倾销关税可能会对其产生影响，并补充称，英国退欧可能会带来长期的不利影响。

　　宝马对研发电动汽车和自动驾驶汽车的支出，使该公司的研发费用较去年增加了10亿欧元，达到61亿欧元。

　　宝马在周三的一份声明中表示:“投资将比去年同期增加上亿欧元，这主要来自于目前正在进行的新车型计划，以及公司要继续进行研发电动汽车和自动驾驶的工作。”

　　宝马2018年研发的支出比例预计在6.5%到7%之间。宝马表示，未来两年内，研发比例预计将保持在5%至5.5%的常规目标区间之上。

　　豪华车供不应求

　　宝马本月公布，2017年营运利润增长5.3%，原因是市场对高利润率SUV车型需求激增，这有助于抵消研究支出的增加。

　　该公司表示，预计豪华轿车的销量将继续上升，将为今年的销量创下新纪录。

　　宝马首席财务官尼古拉斯·彼得在一份声明中说：“在汽车领域，我们预计在2018年达到历史新高点。只要条件保持稳定，我们就会看到中国市场和美国市场的销量保持增长，尤其是美国市场。”

　　在贸易紧张局势和英国即将退出欧盟之际，宝马提醒人们要保持警惕。

　　宝马在其年度报告中表示:“美国政府可能引入贸易壁垒，包括反倾销关税，可能对宝马集团的运营产生不利影响。”

　　另外，宝马表示，柴油禁令的前景已触及一些二手汽车的价值，导致信贷损失比率从一年前的0.32%上升至0.34%，这反映出“北美和欧洲二手车市场的状况”。

　　宝马表示，这一比率增长主要是由于欧洲部分地区对柴油发动机的争论。宝马表示，风险条款涵盖了与二手车剩余价值相关的风险。（编译/露天） 

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