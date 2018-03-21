“小独角兽”科沃斯过会 IDG资本获利或超八倍

本报记者 周松清 重庆报道

又一只小“独角兽”登陆A股资本市场。

3月20日，首发上会的科沃斯机器人股份有限公司（下称“科沃斯”），成功获得证监会发审委“青睐”获得通过，距离成功登陆A股更进一步。

科沃斯此次IPO将登陆上交所，拟发行4000万股募集资金9.12亿元， 用于机器人互联网生态圈等项目。值得注意的是，科沃斯曾考虑于海外上市，并成功引入投资机构IDG搭建了VIE架构。此次若成功上市，IDG资本也有望获利超过八倍。

“现在正是独角兽话题最热的时候，监管层也表态要支持独角兽在国内上市，恰逢科沃斯也是独角兽属性，属于战略性新兴产业，并且此前也曾试图海外上市，这个时候快速过会具有很强的示范意义。”北京一投行人士对21世纪经济报道记者说。

IDG入股收益或超八倍

按照国务院“十三五”国家战略新兴产业发展规划的通知和发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》规定，科沃斯属于战略性新兴产业中的人工智能，具备目前大热的“独角兽”属性。

招股书显示，科沃斯主业为各类家庭服务机器人、清洁类小家电等智能家用设备及相关零部件的研发、设计、生产与销售，核心产品是扫地机器人。

财务数据方面，科沃斯2014年-2017年上半年营业总收入分别为23.13亿、26.94亿、32.76亿、19.66亿，同期净利润为1.66亿、1.76亿、1.61亿、1.61亿。尽管2016年净利润出现小幅下滑，但2017年上半年净利润出现迅猛增长，已达到上一年度全年水平。

上述北京投行人士对21世纪经济报道记者表示：“科沃斯主打产品是扫地机器人，人工智能概念也就是天然的独角兽，在现在这个时点快速过会具有示范意义。”

监管层对“独角兽”的“照顾”也在某个方面有所体现。

有投行人士细心发现，在3月16日公告科沃斯将于3月20日上会时，证监会尚未公布科沃斯的反馈意见，在3月17日早上才进行反馈意见挂网。不过，21世纪经济报道记者查询发现，科沃斯反馈意见的显示时间为2017年12月22日，恰好为公司IPO文件预披露更新的时间。

实际上，距离A股更进一步的科沃斯，曾试图在海外上市。

21世纪经济报道记者了解到，2013年时IDG资本曾与科沃斯实际控制人钱东奇就境外上市进行磋商，随后2013年6月签订投资框架协议，IDG投资2000万美元。

但至2015年11月，科沃斯决定放弃境外上市转而回A股上市，并在2016年6月完成境外架构拆除。不过截至最新，IDG资本仍然持有科沃斯9.12%股份。

这意味着，按照科沃斯拟发行4000万股占发行后总股本10%比例募集资金9.12亿元进行计算，科沃斯上市后估值约在90亿左右，不包括分红单计算股份收益，IDG投资盈利在八倍以上。

研发经费仍显不足

对已经成功过会的科沃斯而言，其拥有的广阔前景一直为外界关注。

中信证券在其深度报告中表示，科沃斯核心产品是扫地机器人，在国内的市占率约50%，在亚太地区市占率第一，在欧洲地区市占率第二。

据国际机器人联盟数据显示，2015 年度全球服务机器人销售额已达68 亿美元，预计2015年-2018 年全球服务机器人市场总规模约394 亿美元，四年年均复合增长率21.07%。

不过尽管拥有广阔的前景，对科沃斯而言仍有几个问题需要解决。

在此前的反馈意见中，证监会对科沃斯包括实际控制人认定、海外股权拆除过程、海外股权架构是否影响上市后续监管、与关联方存在资金拆借、线上销售的核查等方面进行了仔细询问，有关问题在3月20日的发审会中亦再度被发审委提及。

21世纪经济报道记者也发现，在2014年-2016年，科沃斯多位董事高管占用公司资金用于其购房、购车或其他资金周转所需，仅2016年，公司法定代表人、董事、总经理庄建华就向公司借款2000万元。

重庆本地一位私募人士也对此表示：“关联交易规范性也是目前严查重点，此前很多被否IPO中也存在资金占用、无实际的贸易融资证据等问题。”

另外一方面，科沃斯在研发上的投入也略显不足。

招股书披露，截至2017年6月30日，发行人及其子公司拥有境内外专利合计607项，其中2014年研发费用为6851万元，2015年为8417万元，2016年为9818万元，研发费用投入占比在3%左右。

但科沃斯在家庭服务机器人领域最大的竞争对手iRobot，在2011年-2016年每年研发投入占主营业收入的比例一直维持在12%-13%。

（编辑：李新江）