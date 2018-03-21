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全球首例 优步自主驾驶汽车撞死人

全球首例 优步自主驾驶汽车撞死人
2018年03月21日 03:10 新浪综合
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　　来源：新闻晨报

　　美国公路上的优步自主驾驶测试车

　　据新华社报道

　　美国优步公司一辆自主驾驶汽车18日深夜在亚利桑那州菲尼克斯市附近撞死一名行人，酿成首起自主驾驶测试车辆致人死亡事故。

　　这起车祸以前，车辆自主驾驶，曾经致驾车人丧生。

　　优步随后叫停美国多地自主驾驶、或称自动驾驶车辆道路测试。

　　事发时汽车正自主驾驶

　　警方19日说，18日晚大约10时，亚利桑那州菲尼克斯市附近，“卫星城”坦佩市内，优步一辆运动型多功能车（SUV）撞击伊莱恩·赫茨伯格，致使这名49岁女子送医后不治身亡。

　　事发时，车内有司机，但没有介入驾驶，而汽车处于自主驾驶模式，行驶速度为每小时大约64公里。

　　坦佩市警长罗纳德·埃尔科克在记者会上说，“那名行人不在人行横道上。她一迈入行车道，就遭到了撞击。”

　　埃尔科克说，死者赫茨伯格推着自行车，警方不知道她走入行车道时与汽车之间的距离，而她和车内那名司机似乎都没有任何“残障”。

　　尚未认定责任之际，警方敦促民众走人行横道。

　　优步随即叫停自主驾驶汽车在美国城市菲尼克斯、匹兹堡、旧金山等地和加拿大城市多伦多的道路测试。优步首席执行官达拉·霍斯劳沙希说，这家位于旧金山的载客车辆共享企业正与执法部门协作调查。

　　美国国家运输安全委员会和国家公路交通安全管理局已着手调查。

　　自主驾驶车辆同样会犯错

　　美联社报道，自主驾驶车辆配备激光、雷达、照相传感器和复杂的计算机，不像人一样会醉酒、犯困和分心，理论上有望减少交通事故。

　　美国每年4万多人因交通事故丧生。依照官方统计，人为失误占所有车辆事故诱因的94%。最新数据显示，2016年美国超过6000名行人在车祸中丧生。

　　只是，自主驾驶车辆同样会犯错。南卡罗来纳大学研究自主驾驶汽车的法学教授布赖恩特·沃克·史密斯说，人们如果害怕有人驾驶的车辆，有理由同样担忧自主驾驶。

　　优步自主驾驶测试汽车在亚利桑那州出事，不是第一次。去年3月，一辆运动型多功能车在坦佩侧翻，没有人严重受伤。事故由另一辆车的司机违规所致。

　　与处于测试阶段的优步车辆相比，具备自主驾驶功能的成型量产汽车同样不“保险”。2016年，一辆处于“自动导航”驾驶模式的特斯拉公司S型汽车在佛罗里达州从侧面撞入一辆牵引式挂车，驾车人身亡。国家运输安全委员会认定，事故主要原因是自主驾驶系统设计缺陷。

　　促交通部门加强监管

　　美国公路和汽车安全倡导组织法规事务主任彼得·库尔多克说，优步自主驾驶测试车辆致死行人一事警醒议员立法，以防悲剧再次发生。

　　这一团体18日致信交通部，指认它不采取行动且疏于监管。

　　美联社报道，与自主驾驶车辆道路测试相关，大部分规程和审批程序由美国各州制定。加利福尼亚等州相对严格，要求汽车制造企业在测试阶段报备所有事故。其他不少州指望新技术创造就业岗位，对自主驾驶车辆测试所作规范和监管相对宽松。

　　优步在美国西海岸城市旧金山推行自主驾驶车辆测试一度遇阻，收到亚利桑那州州长道格·杜西伸出的“橄榄枝”，即在亚利桑那州无需报备事故。如今，亚利桑那州的道路上，配有自主驾驶系统的车辆数以百计。

　　州长办公室当天向死者赫茨伯格的家人表达“同情”，声称安全是“第一要务”。

优步自主车辆
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