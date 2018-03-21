优步“自动驾驶”美国路测撞死行人

优步表达对死者的哀思，并称将积极配合调查。

当地时间3月18日，美国亚利桑那州坦佩市，一辆优步自动驾驶汽车发生交通事故造成一名女性死亡。图/视觉中国

新京报讯 （记者裴剑飞）近日，美国一辆优步自动驾驶汽车在进行道路测试时将一名女性撞亡。这或许是全球首例自动驾驶车辆撞死行人的事故。目前，优步已暂停北美地区自动驾驶实地测试活动。

肇事车辆处于自动驾驶模式

美国亚利桑那州坦佩市（Tempe）警方称，当地时间3月18日晚10时许，一名49岁女性在过马路时被正在进行道路测试的优步自动驾驶SUV撞倒，该女子送医后不治身亡。

据当地媒体报道，肇事车辆为一辆沃尔沃XC90 SUV，测试时以约65公里时速撞上一名推自行车过马路的女性。据了解，肇事车辆事发时处于自动驾驶模式，驾驶位配有安全员，车内无乘客。

另据报道，坦佩警局局长西尔维亚·莫伊尔透露，行车记录仪显示，无论当时是自动驾驶还是人类驾驶，都很难避免这次事故，因为受害人是从暗处突然闯入机动车道。坦佩警方报告说，被车撞倒时，受害人在人行横道外。

优步公司称，已暂停自动驾驶实地测试活动。目前，坦佩市警方正在对事故细节进行调查和还原。

专家称事故对无人驾驶敲响警钟

事故发生后，引发国内外关注。美国前交通部长安东尼·福克斯在推特上称：“该事故是对整个无人驾驶行业和政府的警示，应更加注重技术的安全性。”

清华大学汽车工程系高级工程师林建也认为，这次事故对“无人驾驶”开发企业是一个警示。目前自动驾驶技术还处于发展期，开发企业应投资兴建自己的实验场地，不应过早进入城市道路进行测试，不能将风险转嫁到社会公众身上。

追问1

自动驾驶目前存在哪些缺陷？

传感器无法确保100%的准确率，需与高精度地图融合

对于这次优步自动驾驶车辆致路人死亡事件，高德集团自动驾驶车辆高精度地图产品专家姚灿认为，发展自动驾驶技术尚需在研发、测试环节投入大量的时间、精力，汽车行业也应始终保有一颗对生命的敬畏之心。

“总体上来说，国外的自动驾驶技术发展早于我们，也相对比较成熟，当下我国企业正处于自动驾驶技术的弯道超车阶段，从业者务必小心谨慎。”姚灿表示，这次事故也暴露了自动驾驶领域的技术难题，就是在对周围物体的识别上，需要收集大量图片信息对车辆进行“训练”，使其在绝大多数情境下都能准确识别前方为何物，是人？是障碍物？还是仅仅是一个阴影。

“因为光线原因，在一定场景下，摄像头的确存在无法识别前方物体的情况，此时，自动驾驶车辆上的毫米波雷达、红外线传感器以及其他传感器就应该起到各自作用。”姚灿说，但任何一个传感器都无法确保100%的准确率，因此就需要多种传感器与高精度地图的融合。

姚灿介绍，从安全角度而言，通过一张辅助的高精度地图提前对道路场景进行预设，有助于避免交通事故。普通导航地图主要供人进行参考，而高精度地图是给机器看的，更像是一个传感器，它收集了大量道路信息，准确的道路形状，车道之间的车道线，道路隔离带和材质，甚至道路上的箭头、文字内容等都有相应描述。

“例如，在距离一个路口300米时，车辆就可以通过高精度地图提前知晓前方路口的性质、形状、有几条车道，是否经常有行人通过，在知道上述信息后，自动驾驶车辆的决策系统就在靠近路口的时候要求车辆提前减速。”

追问2

如何减少自动驾驶路测风险？

企业应投资兴建实验场地，不应过早进入城市道路测试

就这次事故，清华大学汽车工程系高级工程师林建认为，它对“无人驾驶”开发企业敲响了警钟。目前自动驾驶技术还处于发展期，很不完善。传统汽车制造企业都有自己的汽车实验场，会对车辆速度、可靠性、性能进行一系列先期测试，以减少在路测实验的风险。“‘无人驾驶’开发企业应投资兴建自己的实验场地，尽可能模拟道路测试环境，不应过早进入城市道路进行测试，不能把风险转嫁到社会公众身上。”林建说。

林建介绍，按照传统研发汽车的路测规则，路试主要测试车辆在不同道路环境及极端情况下的应对能力，车辆在荷载状态下进行8万公里测试都是一个比较低的要求。他认为，本次事故充分说明自动驾驶汽车面对的情况更复杂，要求也应该更严格。

同时，林建表示，部分国内企业提出近几年实现自动驾驶汽车量产的目标还为时尚早，发展自动驾驶车辆切不可急功近利。“部分企业出于融资等商业角度考量，过早对其自动驾驶技术进行宣传，有些急功近利。现在谈自动驾驶、无人驾驶还有些为时尚早，应更加慎重地对待这个问题。”他认为，发展自动驾驶应着眼于其智能辅助性质，其根本目的是将由于驾驶人经验不足、身体原因而带来的交通隐患降到最低，而不是把方向盘交给电脑。对于自动驾驶的探索，应从智能辅助驾驶，到限定条件下的自动驾驶，再到真正意义上的“无人驾驶”逐步进行。

■ 监管

京沪出台办法规范自动驾驶

在自动驾驶技术发展如火如荼的当下，全球范围内不少科技公司和汽车制造商们都在研发、测试各自的无人驾驶汽车技术。允许自动驾驶车辆进入社会道路测试，如何保障公众的人身安全成了摆在政府部门和相关企业面前必须回答的关键问题。

据了解，北京、上海两地已先后发布自动驾驶车辆的道路测试规定，从行业准入门槛、道路测试流程、交通事故责任认定及处理等多个维度来规范这一新兴产业的发展。

2017年12月18日，北京率先为自动驾驶车辆测试“立规矩”，制定发布《加快推进自动驾驶车辆道路测试有关工作的指导意见》和《自动驾驶车辆道路测试管理实施细则》两个指导性文件。

上海于今年2月22日，发布《上海市智能网联汽车道路测试管理办法（试行）》。

京沪两地都明确要求，相关企业单位必须为测试车辆购买相应保险。测试时，自动驾驶车辆应处于“有人驾驶”状态，每辆车都须配备有一定驾龄、熟悉自动驾驶系统的测试驾驶员。一旦发生事故将按现行道路交通安全法及相关规定处理，由测试驾驶员承担法律责任。

此外，京沪两地还明确，自动驾驶测试车辆在进入社会道路测试前，必须在封闭测试场内进行过不少于规定里程与规定测试环境的测试，测试结果经专家评审认定，具备条件才允许上路测试。社会测试道路的选择须避开繁忙地段，测试时间段须避开早晚高峰，减少对正常交通的影响。

目前，北京首个自动驾驶试运营基地已落户顺义区奥林匹克水上公园，划定全长7公里的半开放实景测试道路。上海市则在嘉定区上海汽车博览公园附近划定5.6公里长的道路，作为自动驾驶的开放测试道路。