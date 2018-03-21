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傅盛“跳水”发布多款机器人产品 与小米等建立合作

傅盛“跳水”发布多款机器人产品 与小米等建立合作
2018年03月21日 20:33 新浪科技
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　　新浪科技讯3月21日晚间消息，3月21日，猎豹移动（NYSE:CMCM）联合旗下人工智能公司猎户星空在北京水立方举行“猎豹3.21机器人之夜”发布会，发布自主研发的猎户机器人平台OrionOS，并推出两款全系列机器人产品，包括接待机器人豹小秘、零售机器人豹小贩，还在研发中的儿童陪伴机器人豹豹龙、小豹AI音箱和无人值守的咖啡店豹咖啡。目前，猎豹机器人产品已经与小米、SOHO中国和58同城等企业达成多项合作。

　　猎豹移动还宣布将猎户机器人平台OrionOS全部对外开放，现已与微软搜狗高通、英伟达和锤子科技等建立战略合作伙伴关系，共同推进机器人行业发展。

　　猎豹CEO傅盛现场介绍，豹小秘机器人具有摄像机、激光雷达、超声波传感器等、红外防跌落传感器等多种传感器，6+2麦克风阵列，有多项自主研发技能，包括人脸识别算法、语音合成技术、室内导航系统、语音语义能力、芯片系统。具有前台接待、智能引领、自动巡逻等功能。傅盛介绍说，该款机器人无需额外软硬件和工程师，通过手机App就可以让机器人熟悉环境与路线，投入使用。该款机器人租金为2999/月，租满18个月可完全获得这款产品。

　　傅盛请来SOHO中国董事长、联合创始人潘石屹、紫牛基金创始合伙人张泉灵、58同城CEO姚劲波等前来站台，张泉灵现场与豹小秘互动，傅盛多次强调机器人的反映都是“现场真实反映”。

　　潘石屹上台后说到，“自己有很多办公楼，聘请了很多保安，最近刚刚给所有保安涨了工资，豹小秘每月租金只有2999元，很便宜，非常好。”

　　小米联合创始人王川宣布豹小秘与小米合作，小米之家将引进豹小秘作为卖场服务员。SOHO中国董事长、联合创始人潘石屹宣布双方达成战略合作，旗下SOHO3Q将率先引进豹小秘。此外，猎豹还宣布与医号线、优客空间的合作，打造国内首个健康咨询机器人和办公空间服务机器人。

　　现场推出的第二款机器人是“豹小贩零售机器人”，价格同样是租金2999元/月。

　　傅盛介绍，公司还在研发中的一款儿童陪伴机器人豹豹龙，该款产品与编程猫、VIPKID和家有学霸等全国领先的儿童教育平台建立合作，拥有覆盖0-12岁全年龄段的权威优质少儿课程。傅盛在现场介绍该产品推出时间大概在今年第四季度。虽然还没推向市场，但已经公布售价为9999元。

　　小豹AI音箱是猎豹推出的第四款产品，内置5个扬声器，与QQ音乐合作，免费赠送2年QQ音乐服务，并接入微信支付、银联支付，售价499元。

　　第五款产品是应用猎户机械臂打造的无人值守高品质咖啡店——豹咖啡。据官方介绍，豹咖啡的动作均经过咖啡届的“奥林匹克”WBC（WorldBaristaChampionship）资深评委亲手调教，以保证豹咖啡的品质。（辛苓）

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