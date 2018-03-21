金山软件2017年第四季度营收13.81亿元 同比增长7%

新浪科技讯 3月21日晚间消息，金山软件(03888.HK)发布2017年第四季度及全年未经审计的财务数据。财报显示，2017年第四季度营收约为人民币13.805亿元，同比增长7%。同时，公司于二零一七年第四季度视作出售一间附属公司取得收益约为人民币22.243亿元（由于于转授Cheetah Mobile Inc.投票权产生的视作出售收益），所以2017年第四季度母公司拥有人应占净利约为人民币24.749亿元，同比增长847%。

具体业务方面，公告披露，2017年第四季度来自网络游戏、云服务、办公软件及服务以及其他的收益分别占本集团二零一七年第四季度收益总额的54%、29%及17%。

其中，网络游戏业务的营收约为人民币7.514亿元，同比下降8%。网络游戏的每日平均最高同步用户人数为90万人，同比下降14%。网络游戏的每月平均付费账户为400万，同比下降12%。

来自云服务（包括云存储及计算）的收益为人民币4.019亿元，同比增长57%。主要由用户使用量的增长。

自办公软件及服务以及其他的收益为人民币2.272亿元，同比增长4%，主要来自政府机构WPS办公软件的销售额增加。

公告同时披露，二零一七年的收益为人民币51.813亿元，同比增长35%。来自网络游戏、云服务、 办公软件及服务以及其他的收益分别占本集团二零一七年总收益的60%、26%及14%。

二零一七年来自网络游戏业务的收益为人民币31.202亿元，较上年增长23%。

二零一七年来自云服务的收益为人民币13.325亿万元，同比增长81%。

二零一七年来自办公软件及服务以及其他的收益为人民币7.286亿元，较上年同期增长 32%。